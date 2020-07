Juventus, elongazione per Dybala: sarà valutato giorno per giorno

La Juventus ha annunciato con un comunicato sul proprio sito ufficiale che Paulo Dybala ha riportato un’elongazione del muscolo retto femorale della coscia sinistra. Le condizioni dell’argentino saranno valutate giorno per giorno.

All’indomani della vittoria del nono scudetto consecutivo, la Juventus deve fare i conti con l’infortunio accorso a Paulo Dybala. L’argentino si è fermato a metà del secondo tempo della sfida contro la Sampdoria e tra i tifosi della Vecchia Signora c’è tanta apprensione.

Questa mattina, come annunciato dalla Juventus con una nota sul proprio sito ufficiale, Dybala si è sottoposto ad accertamenti radiologici presso il JMedical. Gli esami hanno evidenziato un’elongazione del muscolo retto della coscia sinistra e le condizioni del numero 10 bianconero saranno valutate giorno per giorno.

Con ogni probabilità, Dybala salterà le ultime due sfide di campionato contro Cagliari e Roma e cercherà di recuperare per la Champions League. La delicata sfida contro il Lione è in programma per venerdì 7 agosto e Sarri, così come i tifosi, sperano che la Joya possa essere in campo per aiutare la squadra a rimontare.

Oltre a Dybala, come specificato nel comunicato dalla stessa Juventus, è stato sottoposto ad esami anche il terzino destro Danilo. Ieri sera, il brasiliano ha riportato una brutta botta alla testa dopo uno scontro con Gaston Ramirez che lo hanno costretto a lasciare il campo anzitempo.

Diversamente da Dybala, nulla di grave per il brasiliano, con gli esami diagnostici che hanno dato esito negativo. Sospiro di sollievo anche per quanto riguarda De Ligt, con l’olandese che aveva avuto solo dei crampi ieri sera, come aveva anticipato Sarri in conferenza stampa, e non è stato sottoposto ad alcun esame.

