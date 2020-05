Juventus: Dybala guarito dal Coronavirus

L’esito del doppio tampone al COVID-19 cui è stato sottoposto Paulo Dybala è risultato finalmente negativo

E’ finito finalmente per Paulo Dybala il calvario che durava da oltre un mese! Il numero 10 bianconero ora potrà iniziare la preparazione (sempre da solo) alla Continassa, in attesa di riprende gli allenamenti con i compagni il 18 maggio.

È stata la Juventus, sul proprio sito ufficiale, con una nota a dirimere ogni dubbio circa l’assenza dell’argentino, viste le indiscrezioni che in questi giorni si erano fatte sempre più pressanti; difatti Il club bianconero aveva confermato la negatività di Daniele Rugani e quella di Blaise Matuidi ma non ancora quella della Joya.

Rimasto a Torino in isolamento con la fidanzata anche lei risultata all’epoca positiva, dal proprio profilo social l’argentino si mette in posa con le braccia aperte, ad esprimere tutta la sua felicità per aver superato il momento difficile della malattia, limitandosi a scrivere: “La mia faccia dice tutto: finalmente guarito dal COVID-19”.

Questo il comunicato ufficiale della Juventus con cui dichiara guarito l’attaccante argentino: “Paulo Dybala ha effettuato, come da protocollo, il doppio controllo con test diagnostici (tamponi) per il coronavirus-Covid 19. Gli esami hanno dato esito negativo. Il giocatore è pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento domiciliare”.

