Juventus-Dinamo Kiev Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 02-12-2020

Juventus-Dinamo Kiev, gara valevole per la quinta giornata di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201) ed in streaming live sulle piattaforme Sky Go e NowTv. Pirlo prepara un paio di cambi in vista del derby, Lucescu con il miglior undici possibile.

Domani alle ore 21:00 la Juventus ospiterà la Dinamo Kiev all’Allianz Stadium nella partita valevole per la quinta e penultima giornata della fase a gironi della Champions League.

I bianconeri hanno già centrato la qualificazione agli ottavi di finale ed ora vogliono soffiare il primo posto del girone al Barcellona. Per farlo servirà vincere domani sera e tentare poi l’impresa al Camp Nou tra una settimana.

Dall’altro lato, gli ucraini hanno un solo punto proprio come il Ferencvaros ed hanno ancora le possibilità di disputare l’Europa League. Dopo il 2-0 subito in casa, la Dinamo verrà a Torino con il coltello tra i denti e spera che la Juventus possa essere distratta dagli impegni di campionato visto che il passaggio del turno è già stato archiviato.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Dinamo Kiev

Rispetto alla sfida pareggiata contro il Benevento, Pirlo dovrebbe effettuare dei cambi in vista del derby contro il Torino di sabato. Davanti si rivedrà Cristiano Ronaldo che ha già riposato in campionato con Morata al suo fianco, dato che lo spagnolo sarà squalificato per il match di sabato. A centrocampo, dovrebbero partire dal primo minuto McKennie e Bentancur con Kulusevski e Bernardeschi sugli esterni. Previsti cambi anche in difesa dove si rivedrà Bonucci al fianco di De Ligt al centro, con Danilo che giocherà a destra al posto di Cuadrado, mentre a sinistra ci sarà Alex Sandro. In porta giocherà Szczesny.

Lucescu punterà sulla miglior formazione possibile per tentare l’impresa contro i bianconeri. Sarà 4-2-3-1 per la Dinamo con Bushchan tra i pali, Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko e Karavaev a comporre la linea difensiva, Shepelev e Garmash si muoveranno sulla mediana, mentre giocheranno più avanzati Shaparenko, Tsygankov e De Pena alle spalle dell’unica punta che sarà Verbic.

Probabili formazioni Juventus-Dinamo Kiev

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, McKennie, Bentancur, Bernardeschi; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

DINAMO KIEV (4-2-3-1): Bushchan; Kedziora, Zabarnyi, Mykolenko, Karavaev; Shepelev, Garmash; Shaparenko, Tsygankov, De Pena; Verbic. All. Mircea Lucescu

Dove vedere Juventus-Dinamo Kiev in Diretta tv-Streaming Live

La partita Juventus-Dinamo Kiev valida per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, sarà visibile in diretta tv esclusiva su Sky Sport Uno HD (canale 201) per gli abbonati a Sky Calcio e Sky Sport.

Gli abbonati a Sky Sport e Sky Calcio potranno usufruire anche del servizio Sky Go per guardare Juventus-Dinamo Kiev in diretta streaming live.

Infine, sarà possibile guardare la partita Juventus-Dinamo Kiev utilizzando il servizio streaming on demand NowTv acquistando la singola partita a €9.99 o acquistando l’intero Ticket Sport al costo mensile di €29.99.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Juventus-Dinamo Kiev

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Dinamo Kiev in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Dinamo Kiev

Sono solo due i precedenti tra le due formazioni a Torino, il più recente risale alla fase a gironi del 2002 con la Juventus che si impose per 5-0. In quella partita andarono a segno Di Vaio con una doppietta, Del Piero, Davids e Nedved.

Nel 1998, invece, la partita finì 1-1 nell’andata dei quarti di finale, con i bianconeri che poi volarono in semifinale stravincendo il ritorno in Ucraina per 4-1. La Dinamo Kiev non è mai riuscita a battere la Juventus nella sua storia e spera di riuscirci adesso.

Impresa complicata anche perché in casa la Juventus sbaglia pochissimo, mentre fuori casa la Dinamo fa un po’ più fatica rispetto a quando gioca a Kiev. La partita, comunque, è tutta da giocare ed attenzione a possibili sorprese considerata la situazione nel girone delle due squadre.

