Juventus, Cuadrado positivo al Covid-19

Non c’è pace in casa Juventus: nella marcia di avvicinamento al big match contro il Milan, previsto per domani sera a San Siro, la squadra bianconera apprende della positività di Juan Cuadrado al Covid-19. Il colombiano non potrà dunque prendere parte alla sfida di domani ed è già stato posto in isolamento, mentre il gruppo squadra verrà sottoposto ad un altro giro di tamponi. Segue il comunicato della società bianconera:

“Juventus Football Club comunica che, nel corso dei controlli previsti dal protocollo in vigore, è emersa la positività al Covid 19 del giocatore Juan Cuadrado. Il calciatore è già stato posto in isolamento ed è asintomatico”.

Fonte immagine: Facebook – Juve che Passione

Juventus, Cuadrado salta il Milan: Frabotta titolare?

La positività di Cuadrado al Covid priva Pirlo di un’altra pedina fondamentale sulle fasce. Assente Alex Sandro, fermato anch’egli dal virus, il mister bianconero dovrà dirottare Danilo sull’out di destra e richiamare in causa il giovane Frabotta sulla corsia opposta. Già protagonista nelle prime uscite stagionali, Frabotta è stato inserito in pianta stabile nell’organico della prima squadra, così da poter maturare all’ombra dei più grandi.

Ora rischia di trovarsi catapultato in campo nella sfida che può valere una stagione. Da capire se Pirlo se la sentirà di affidargli simile responsabilità o se, eventualmente, opterà per la difesa a tre con Danilo, De Ligt e Bonucci a fare da schermo a Szczesny.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS