Juventus-Cremonese, Allegri: “La Cremonese sta facendo molto bene, Perin e Rabiot ci saranno, Noi dobbiamo fare il nostro sul campo, sul resto non possiamo farci nulla.”

I bianconeri di Max Allegri sono alla ricerca del quarto risultato utile consecutivo dopo le ultime due vittorie con Atalanta e Lecce ed il pareggio contro il Bologna. Domani all’Allianz Stadium arriverà la Cremonese, sempre più alla ricerca di punti per tener vivo il sogno salvezza. In caso di vittoria i bianconeri potrebbero portarsi a 4 dalla Lazio e consolidare ancora di più il secondo posto.



Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Cremonese “La Cremonese nel girone di ritorno sarebbe salva, dato il fatto che ha fatto più punti delle concorrenti per la permanenza in Serie A. Ballardini sta facendo un ottimo lavoro, ha ottenuto degli ottimi risultati, la Cremonese è una squadra che subisce molto poco e che in contropiede è molto pericolosa. Queste sono partite che vanno affrontate con grande rispetto e che vanno vinte sul campo, inutile parlare prima, perché altrimenti ci facciamo del male, la partita di domani è importante come quella di giovedì.”

l tecnico livornese ha poi continuato sulla crescita dei giovani “La Juventus sta facendo un buon lavoro e deve continuare a farlo per far sì che questi giocatori crescano, sotto il punto di vista tecnico-tattico, ma anche sotto il punto di vista dell’esperienza, che si acquisisce solamente giocando le partite. Momentaneamente siamo secondi in classifica e questo, soprattutto per come sono andate le cose quest’anno, non era scontato. Domani bisognerà fare un altro passettino in avanti, io dico sempre che sia a 18 anni che a 35 bisogna arrivare sempre al campo con la voglia di migliorarsi sempre di più.”

Sulla condizione di Bremer, Rabiot e Perin “Domani gioca Perin. Anche Bremer è apposto. Mentre Rabiot stamattina ha fatto differenziato come anche altri che hanno giocato giovedì scorso, ma sicuramente domani sarà a disposizione.”

Su Pogba “Per quanto riguarda Paul, sta crescendo di condizione, ha fatto 25 minuti bene, soprattutto quando riesce a giocare negli ultimi 25 metri, poi è normale che avrebbe bisogno di giocare più partite per ritrovare la giusta condizione, ma lo sa anche lui, in questo momento è importante che riesca a dare anche un minimo contributo, anche perché giocando ogni tre giorni è difficile che riesca a recuperare dalla fatica di una partita intera.”

Allegri ha poi concluso sul morale della squadra “Il morale in questo momento è ottimo, soprattutto dopo il gol al Siviglia arrivato nel finale che ci dà la possibilità di andare lì e giocarcela alla pari. Poi in campionato bisogna continuare a fare il nostro, quindi restare nelle prime quattro, poi dopo che sul campo abbiamo fatto il nostro dovere, sulle decisioni esterne non possiamo farci assolutamente nulla.”