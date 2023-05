Juventus-Cremonese 2-0, dichiarazioni post partita Allegri “Siamo tutti molto dispiaciuti per Pogba, bisogna consolidare il secondo posto, è ancora presto per tornare ai vertici.”

La Juventus di Max Allegri batte la Cremonese 2-0 grazie ai gol di Fagioli e Bremer. I bianconeri si riportano al secondo posto in classifica riscavalcando l’Inter, ma perdono ancora una volta Pogba, uscito per infortunio al 25esmio minuto.

Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita, cominciando subito con delle parole per Pogba. “Siamo tutti dispiaciuti per Pogba, stava facendo anche bene fino a quel momento, è un ragazzo che ha fatto tanti sacrifici e ora gli tocca sicuramente rifermarsi perché ha sentito dolore al quadricipite. Paul è oramai un uomo e ha le spalle larghe per porte passare anche questa, è normale che quando stai un anno senza giocare e poi giochi una partita dall’inizio i rischi di farti male aumentano.

Il tecnico livornese ha poi continuato, analizzando la gara di stasera “Oggi abbiamo vinto una partita non facile perché la Cremonese si è difesa molto bene. Il primo tempo potevamo dare più di velocità quando riconquistavamo la palla, ma siamo riusciti a fare meglio nel secondo tempo è una vittoria sicuramente meritata. La squadra sta sicuramente molto meglio fisicamente, perché di solito, quando nel secondo tempo aumenti l’intensità e la corsa, vuol dire che la squadra risponde bene. Stasera sono stati molto bravi Fagioli e Chiesa.”

Sulla gara di giovedì “Il fatto che loro giocano in casa e che noi non troveremo un ambiente facile ci porterà sicuramente a lavorare sul mantenere la serenità nell’arco della gara, ma bisognerà essere anche molto lucidi e giocare una partita molto buona dal punto di vista tecnico. Giovedì scorso abbiamo fatto i primi 25 minuti molto buoni poi abbiamo preso il gol che ci ha destabilizzato e siamo andati incontro a 25 minuti non buoni da parte nostra, di questo bisogna farne tesoro, perché tutto questo potrà accadere anche a Siviglia e bisogna assolutamente restare dentro la partita.”

Sulla prossima stagione “Io credo che bisogna fare un passo alla volta. Innanzitutto bisogna cercare di finire questa stagione nel migliore dei modi, consolidando il piazzamento Champions, cercando di arrivare secondi, poi vedremo l’Europa League cosa ci darà giovedì e cosa saremo in grado di andarci a prendere. Per quanto riguarda la prossima stagione, per tornare a vincere manca ancora un po’, quest’anno sono stati inseriti tanti giovani e l’anno prossimo bisognerà ripartire. Credo che comunque ci voglia molta calma sotto questo aspetto e non dare troppe responsabilità ad un gruppo molto giovane.”