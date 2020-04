Juventus costretta a vendere i propri fuoriclasse per il bilancio?

La Juventus potrebbe essere costretta a cedere alcuni giocatori importanti a causa dell’emergenza Coronavirus per rimettere a posto il proprio bilancio.

Il Coronavirus è stata una vera mazzata a livello economico per tutti i club italiani, nessuno escluso. Ciò cambierà radicalmente la prossima sessione di calciomercato ed i club potrebbe essere costretti a cessioni eccellenti. Tra questi non fa eccezione la Juventus che dovrà fare i conti con il proprio bilancio.

I bianconeri potrebbero trovarsi costretti a cedere i propri fuoriclasse per tappare alcuni buchi in bilancio, per poi muoversi con cautela sul mercato. Negli ultimi giorni si è parlato di una cessione di De Ligt con il Barcellona molto interessato, anche se la Juventus non vorrebbe privarsi di un talento in erba come l’olandese.

Alla Juventus piace molto Arthur ed i Barcellona sarebbe intenzionato ad inserirlo solo in uno scambio che i bianconeri potrebbero accettare solo con Pjanic. Il bosniaco è considerato come uno dei partenti quest’estate, con il brasiliano pronto a prendere il suo posto, ma convincere il Barça non sarà semplice.

Oltre a Gonzalo Higuain, in avanti sono previste altre cessioni come quelle di Bernardeschi e di Douglas Costa. Il primo ha avuto un rendimento troppo incostante per ottenere la riconferma anche il prossimo anno, mentre il secondo ha mostrato troppi limiti fisici negli ultimi due anni.

In difesa, la Juventus confermerà Demiral, mentre dovrebbero essere ceduti De Sciglio che piace molto al Paris Saint-Germain e Rugani, con il giocatore seguito dal Napoli e da club stranieri. Altre operazioni utili per sistemare il bilancio saranno quelle che riguarderanno Romero, Mandragora ed Orsolini, con i tre che non sembrano avere futuro nella Juventus.

Al momento queste sono tutte ipotesi, ma l’unica certezza è che la Juventus dovrà vendere. La Vecchia Signora dovrà cercare di vendere in modo oculato, investendo poi in maniera intelligente i soldi accumulati.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS