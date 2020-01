Juventus: contatti con Raiola per il rinnovo di contratto di Matuidi

La Juventus ha iniziato a prendere i primi contatti con Mino Raiol per rinnovare il contratto di Blaise Matuidi. Il francese è in scadenza ed i bianconeri non vorrebbero perderlo a zero.

Nonostante non stia giocando una stagione di alto livello, Blaise Matuidi potrebbe presto rinnovare il suo contratto con la Juventus. Il contratto del francese scade al termine della stagione ed i bianconeri avrebbero iniziato a discutere del rinnovo con l’agente del giocatore, Mino Raiola.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Raiola avrebbe già parlato con Fabio Paratici per quanto riguarda il rinnovo di Matuidi di un altro anno, ma non è stata ancora presa alcuna decisione ufficiale da parte del club bianconero. Prima di rinnovare il contratto francese, infatti, la Juventus vuole valutare varie situazioni.

Il prossimo 9 Aprile Matuidi compirà 33 anni e dietro di lui c’è un Rabiot che è più giovane ed in grande crescita. La Juventus vorrebbe effettuare uno svecchiamento della rosa e molto dipenderà anche dal parere di Maurizio Sarri.

Se il tecnico vorrà fare affidamento su Matuidi anche il prossimo anno, allora la Juventus farà uno sforzo, altrimenti andrà in scadenza. Nel caso in cui dovesse arrivare, il prolungamento del contratto sarà al ribasso, con il francese che non potrà sperare di guadagnare ancora gli attuali 3,5 milioni di euro che gli garantisce la Juventus ad oggi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA