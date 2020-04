Juventus, clamoroso: Higuain verso la rescissione del contratto

La Juventus non ha intenzione di rinnovare il contratto di Higuain e preferirebbe cederlo quest’estate. Nel caso in cui l’attaccante argentino si rifiutasse di tornare in Italia, però, i bianconeri starebbero pensando ad una rescissione del contratto.

Il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus è appeso ad un filo molto sottile. L’attaccante argentino è in scadenza di contratto a Giugno 2021 ed i bianconeri stanno prendendo in considerazione l’idea di cederlo in estate per ricavare qualcosa. Tuttavia, la situazione potrebbe presto cambiare e ci potrebbe essere anche una clamorosa rescissione del contratto.

Al momento, Higuain si trova ancora in Argentina dalla sua famiglia e non c’è stata una comunicazione della Juventus ai giocatori sul rientro in Italia. Il Pipita, però, si trova davanti ad un bivio ovvero se onorare il suo contratto con i bianconeri o restare in Argentina per stare dalla mamma malata.

Il giocatore sarebbe ancora preoccupato per la situazione Coronavirus e che resti in Argentina è un’ipotesi da non scartare. Scegliendo di agire in questo modo, però, sarebbe scontro con la Juventus che potrebbe optare per una rescissione unilaterale per inadempienza contrattuale.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, Higuain dovrà decidere se tornare in Italia, finire la stagione in bianconero e valutare il suo futuro o cercare un nuovo accordo con la Juventus. Il club otto volte campione d’Italia, però, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto dell’argentino.

Le strade di Higuain e della Juventus sembrano destinate a separarsi a fine anno e potrebbero farlo nel peggior modo possibile. Una rescissione contrattuale non sarebbe una bella fine tra il Pipita ed i bianconeri, soprattutto per quanto dato da Higuain in questi anni a Torino.

