Juventus: chiesta apertura limitata dell’Allianz Stadium

Giorni fa la Juventus avrebbe chiesto alla Regione Piemonte, tramite un progetto appositamente creato, l’autorizzazione alla riapertura parziale dell’impianto Allianz Stadium in occasione del match d’esordio contro la Sampdoria.

Secondo i bene informati il club bianconero nel progetto minuziosamente curato in ogni dettaglio, avrebbe studiato ad una soluzione che aprirebbe i cancelli dello Stadium ad un massimo di 8000 supportes che avrebbero cosi il modo di godersi lo spettacolo offerto dalla squadra di Andrea Pirlo.

Sulla questione non si è ancora espresso l’organo regionale, anche se il grande ostacolo che si pone dinanzi alla volontà del club di Agnelli sarebbe il volere del Ministero della Salute. Sia il Ministro che il premier Conte già nella scorsa settimana hanno espresso tutta la loro perplessità nel riapire gli impianti sportivi e l’ultimo emendamento governativo parla di gare da disputare a porte chiuse almeno fino al 30 Settembre.

La Juventus intanto ci prova e non è da escludere che in caso di risposta positiva anche le altre società di Serie A non decidano di seguire il percorso solcato dalla società torinese. I bianconeri però non sono i primi nel mobilitarsi per riportare il pubblico negli stadi.

Il Napoli ed il Parma ad esempio già si sono mossi nelle scorse settimane per avere un ritorno parziale di tifosi negli stadi.

Il club partenopeo infatti in occasione del ritiro svolto in quel di Castel di Sangro, aprì l’impianto sportivo della cittadina abruzzese permettendo a 1600 tifosi di poter assistere agli allenamenti degli azzurri, mentre la società crociata, in occasione dell’amichevole disputata contro l’Empoli, ha aperto le porte dello Stadio Tardini a 1000 spettatori.

