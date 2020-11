Juventus-Cagliari Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 21-11-2020

Juventus-Cagliari, partita valevole per l’ottava giornata di Serie A, sarà visibile in esclusiva streaming su DAZN e sul canale DAZN 1 per i clienti abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD. Pirlo senza Bonucci e Chiellini, ma tornano Dybala, Chiesa e De Ligt, problemi per Di Francesco sulla fascia sinistra in difesa.

Domani alle ore 20:45 la Juventus ospiterà all’Allianz Stadium il Cagliari nella partita valevole per l’ottava giornata di Serie A.

Prima della sosta per le nazionali, i bianconeri hanno ottenuto un pareggio amarissimo a Roma contro la Lazio, venendo raggiunti nel finale dopo aver giocato una buona partita. Ora inizia un nuovo tour de force fino a Natale e la Juventus non ha alcuna voglia di perdere altri punti preziosi.

Il Cagliari, invece, prima della pausa si è imposto per 2-0 ai danni della Sampdoria, ottenendo il quarto successo in cinque partite. I sardi sono in un ottimo momento di forma e sognando di giocare un bel tiro mancino alla Vecchia Signora.

Le ultime sulle formazioni di Juventus e Cagliari

Pirlo dovrà fare ancora i conti con gli infortuni visto che per questo match non saranno disponibili né Bonucci né Chiellini. Il tecnico bianconero, però, può comunque sorridere visto che avrà a disposizione di nuovo De Ligt che farà coppia con Demiral al centro della difesa. Nel reparto avanzato, invece, Pirlo ritrova Dybala e Chiesa che hanno svolto l’allenamento in gruppo, ma i due giocatori partiranno dalla panchina. In attacco sarà dunque riproposta la coppia composta da Cristiano Ronaldo e Morata, mentre al posto di Chiesa sulla sinistra ci sarà una nuova occasione per Frabotta, con Kulusevski dall’altro lato e con Arthur e Rabiot nel mezzo. Sulle corsie laterali in difesa giocheranno Cuadrado e Danilo, con Szczesny tra i pali

Problemi in difesa anche per Di Francesco che non potrà contare su Lykogiannis e Faragò sulla fascia sinistra, mentre è difficile il recupero di Tripaldelli. Il tecnico rossoblu ha solo Klavan e Pisacane come possibili sostituti, con il secondo al momento favorito. Per il resto sarà la formazione tipo per Di Francesco che opterà per il 4-2-3-1 con Cragno tra i pali, Walukiewicz e Godin al centro della difesa con Zappa ed appunto Pisacane a completare il reparto, Marin e Rog saranno i due mediani, mentre alle spalle dell’unica punta Simeone si muoveranno Nandez, Joao Pedro e Sottil.

Probabili formazioni Juventus-Cagliari

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Demiral, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, Frabotta; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Andrea Pirlo

CAGLIARI (4-2-3-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Pisacane; Marin, Rog; Nandez, Joao Pedro, Sottil; Simeone. All. Eusebio Di Francesco.

Dove vedere Juventus-Cagliari in Diretta TV e Streaming

Juventus-Cagliari, gara valida per l’ottava giornata di Serie A, sarà visibile in diretta esclusiva streaming su DAZN a partire dalle ore 12:30. Per vedere la partita basterà abbonarsi a DAZN al costo mensile di €9.99, con possibilità di disdire l’abbonamento in qualsiasi momento.

Inoltre, sarà possibile vedere la partita Juventus-Cagliari sul canale DAZN 1 di Sky per tutti i clienti che si sono abbonati via satellite a Sky Q, My Sky HD e Sky HD.

Dove ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cagliari

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Juventus-Cagliari

I precedenti tra Juventus e Cagliari a Torino sono a favore, ed anche in maniera netta, dei bianconeri che si sono imposti in 24 incontri sui 42 disputati. Tra le due formazioni ci sono stati ben 15 pareggi, mentre i rossoblu si sono imposti a Torino solo 3 volte nella loro storia.

L’ultimo successo del Cagliari a Torino risale al 31 Gennaio 2009, quando il club sardo si impose 3-2 in rimonta coi gol di Biondini, Jeda e Matri. Per ritrovare un altro successo del Cagliari a Torino bisogna tornare al 1994 quando vinse in Coppa UEFA per 2-1 nel ritorno dei quarti di finale, superando il turno e volando in semifinale dove sarà poi eliminato da un altro club italiano, ovvero l’Inter che vincerà quella coppa.

In casa i bianconeri sono degli schiacciasassi ed anche se quest’anno non hanno pienamente convinto tra le mura amiche, sono ancora imbattuti. In quattro partite esterne, invece, il Cagliari si è dimostrato molto labile in difesa subendo 11 gol e vincendo solo una parita.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

