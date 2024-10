Juventus-Cagliari, dove vedere il match valido per la 7ª giornata di Serie A. La partita si giocherà domenica 06 ottobre alle ore 12:30 presso l’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Cagliari sarà visibile in diretta Streaming su DAZN e sul canale Zona DAZN per gli abbonati a Sky.

Juventus-Cagliari

Juventus-Cagliari. La formazione di Thiago Motta è reduce dal ritorno alla vittoria in campionato dopo ben tre pareggi consecutivi, tutti per 0-0. La squadra torinese ha rivisto andare a segno Vlahovic, che finalmente si è sbloccato.

Ora hanno dodici punti, davanti a loro c’è solo il Napoli, con un punto di vantaggio. Le possibilità di tornare a vincere lo scudetto, dopo quattro anni di assenza, sono alte.

Continua l’imbattibilità nel torneo nazionale. Le uniche reti subite, fino ad ora, sono state quelle di Champions, nei minuti finali del match giocato allo Stadium contro il Psv (1) e nel secondo match giocato mercoledì a Lipsia (2).

Juventus-Cagliari. Anche in Champions la squadra veleggia a punteggio pieno con 6 punti in due partite. Nell’ultimo match giocato si è anche vista una squadra in grado di reagire ad uno svantaggio, con un atteggiamento offensivo. Questo gli è costato anche la concessione di diversi contropiede agli avversari. Ma alla fine, la predisposizione giusta ha permesso alla squadra di portare a casa i tre punti.

Se c’è una differenza che è emersa rispetto alla passata gestione di Allegri, la si può individuare nel maggiore pressing offensivo, da cui è scaturita la seconda rete bianconera, quella del pareggio.

Juventus-Cagliari. Il Cagliari è reduce dal primo successo in campionato, ottenuto su di un terreno non facile come il Tardini. Una vittoria per 2-3, nella quale ha dimostrato di avere coraggio, ha creato occasioni, pur avendone subite a sua volta. Il Parma è una neopromossa, ma ha approcciato la massima serie come meglio non poteva. È riuscita a vincere la sfida in casa contro il Milan, dello scorso 24 agosto.

Il Cagliari, grazie all’ultimo successo ottenuto, si è alzato dalle zone bassissime della classifica, anche se non può dirsi fuori dalla retrocessione. Ha 5 punti, assieme a Genoa, Parma e Lecce, solo due in più rispetto all’ultima classificata, ovvero il Monza.

La formazione di Thiago Motta cercherà di ottenere il settimo clean sheet consecutivo in campionato, mentre quella di Nicola proverà a fare lo sgambetto alla Vecchia Signora.

Dove vedere Juventus-Cagliari in diretta TV e streaming:

Data: 06 Ottobre

06 Ottobre Orario: 12:30

12:30 Canale tv: Zona DAZN

Streaming: Dazn

Juventus-Cagliari match della 7° giornata di Serie A, sarà trasmesso in Diretta Streaming su DAZN. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone, tablet e console.

Juventus-Cagliari sarà trasmessa in diretta tv su Zona DAZN per gli abbonati alla piattaforma Sky. Inoltre si potrà avere la diretta streaming su DAZN e sarà visibile per i suoi abbonati sia su Smart tv di ultima generazione compatibili con l’app che su tutte le tv collegate ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TIMVISION BOX o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast, anche in questo caso attraverso l’applicazione.

Scaricando l’App DAZN si potrà vedere Juventus-Cagliari in diretta streaming anche su smartphone, tablet. Su pc o notebook è possibile vedere la partita collegandosi all’app

La telecronaca di Juventus-Cagliari è a cura di Edoardo Testoni, affiancato da Marco Parolo al commento tecnico.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione gli Highlights e la partita integrale per la visione on demand su Dazn.

Ricordiamo che l’app DAZN è disponibile anche su Sky Q. Inoltre, per gli abbonati sia a Sky che a DAZN , al prezzo di 5 Euro al mese che viene aggiunto a quello dell’abbonamento, sarà possibile visionare anche i canali satellitari ZONA DAZN (dal numero 214 al 218) che trasmetteranno le 7 partite in esclusiva insieme ad una selezione di eventi.

Juventus Cagliari, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Cagliari in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Juventus-Cagliari, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Gatti, Bremer, Cambiaso; Locatelli/Douglas Luiz, Thuram/McKennie; Nico Gonzalez/Conceicao, Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. Allenatore: Motta

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Zappa, Mina/Palomino, Luperto; Zortea/Azzi, Gaetano, Marin, Deiola, Augello; Luvumbo, Piccoli. Allenatore: Nicola

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.