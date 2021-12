Juventus-Cagliari 2-0, Allegri: “A febbraio dobbiamo essere in corsa per i primi quattro posti”

Juventus-Cagliari 2-0, le parole post match di mister Massimiliano Allegri: “Obiettivo essere in corsa per i primi quattro posti a febbraio”.

Juventus-Cagliari 2-0: i gol di Kean e Bernardeschi permettono ai bianconeri di trascorrere un Natale tranquillo. La squadra di Allegri vince l’ultima gara dell’anno e si porta a quattro punti dal quarto posto: Sarei contento di arrivare a fine febbraio con questo distacco per lottare per i primi quattro posti e sarei molto contento – ha dichiarato il mister nel post match – Nei prossimi mesi avremo tutti gli scontri diretti. Il calendario poi potrebbe diventare più semplice. Gli scontri diretti è difficile vincerli tutti, in quelli giocati abbiamo fatto 11 punti. Ci mancano i punti in realtà con le altre squadre. I prossimi mesi saranno importanti, vogliamo uscire da quei due mesi nel migliore dei modi“.

In casa Juve tengono ormai banco le situazioni di De Ligt, che Raiola ha detto pronto a compiere un altro passo, e Dybala, il quale non ha ancora rinnovato. Interrogato sul tema, il direttore Arrivabene ha parlato di minore attaccamento alla maglia che investe in generale il mondo del calcio, Allegri invece: “Non ho nulla da commentare. L’olandese ha fatto un’ottima partita, specie sul piano caratteriale, così come tutti, sia Bonucci, che sta trasmettendo i valori della Juventus. Paulo lo aspettiamo perché è un giocatore importante. L’importante è essere messi tutti bene alla ripresa per i prossimi due mesi. Per questo non ho rischiato sia lui che Chiesa“.

La Juventus scenderà nuovamente in campo il 6 gennaio contro il Napoli, per un filotto di partite che potrebbero determinare l’esito della stagione.

