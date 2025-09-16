Juventus-Borussia Dortmund Diretta TV e Live Streaming Champions League

Dove vedere Juventus – Borussia Dortmund in Diretta Tv e Streaming Live 1° Giornata di Champions League 2025-26. La partita si giocherà martedì 16 Settembre alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. Juventus-Borussia Dortmung sarà visibile in diretta tv su Sky Sport e in diretta streaming su Sky GO e Now.

La Champions League torna protagonista martedì sera e l’Allianz Stadium di Torino sarà il palcoscenico della sfida tra Juventus e Borussia Dortmund.

La squadra bianconera, reduce da un avvio di stagione impeccabile, arriva all’appuntamento europeo con grande entusiasmo dopo il rocambolesco successo per 4-3 contro l’Inter in Serie A. I bianconeri in Serie A hanno ottenuto 3 vittorie e sono a punteggio pieno in classifica grazie alle vittorie contro il Parma e Genoa oltre che l’Inter domenica.

Dall’altra parte, i gialloneri del Dortmund hanno consolidato la propria forma con una vittoria per 2-0 contro l’Heidenheim in Bundesliga nello scorso turno di campionato.

L’attesa è altissima: i tifosi si preparano a una sfida che promette spettacolo, con due club storici pronti a contendersi punti fondamentali per il cammino europeo.

Come arriva la Juventus:

La Juventus ha dimostrato carattere nell’ultima sfida di campionato: sotto 3-2 contro l’Inter dopo la rete di Marcus Thuram al 76’, i bianconeri hanno ribaltato il risultato con due gol tra l’83’ e il finale, conquistando la terza vittoria consecutiva in Serie A. Il successo ha permesso alla squadra di Igor Tudor di chiudere il weekend al secondo posto in classifica, alle spalle del Napoli solo per differenza reti.

Il bilancio stagionale della Vecchia Signora è positivo: tre vittorie su tre in Serie A e quattro successi nelle ultime sei gare ufficiali, con le uniche sconfitte arrivate nel Mondiale per Club. Contro l’Inter è arrivato il primo gol subito in campionato, ma l’attacco continua a essere prolifico con sette reti realizzate.

Diversa la situazione in Champions League lo scorso anno: la Juve chiuse al 20° posto nella fase a gironi con 9 punti, venendo eliminata agli spareggi per gli ottavi di finale dal PSV Eindhoven (4-3 complessivo a febbraio). I bianconeri segnarono poco in Europa, restando a secco in tre delle ultime quattro gare della fase a gironi. Tra i ricordi positivi c’è il successo per 3-2 contro il Lipsia nell’ottobre 2024, bilanciato però dalla sconfitta per 1-0 contro lo Stoccarda nello stesso mese.

All’Allianz Stadium la Juventus ha costruito una fortezza in campionato, con sei vittorie consecutive in Serie A, ma in campo europeo i numeri sono meno brillanti: due sconfitte nelle ultime quattro partite casalinghe di Champions.

Come arriva il Borussia Dortmund:

Il Borussia Dortmund arriva alla sfida di Champions League con la Juventus forte di un buon avvio stagionale. Nell’ultima partita di Bundesliga i gialloneri hanno superato l’Heidenheim per 2-0, approfittando dell’inferiorità numerica degli avversari per quasi 70 minuti ma dimostrando comunque solidità e qualità: tre grandi occasioni create e solo un tiro concesso in porta agli avversari.

La squadra di Niko Kovac ha registrato la seconda porta inviolata consecutiva, la terza nelle prime quattro uscite ufficiali, un dato che impressiona considerando che nello scorso campionato avevano raggiunto lo stesso numero di clean sheet soltanto in 19 partite. L’attacco funziona: nove reti realizzate finora, con un rendimento che li mantiene al secondo posto in Bundesliga con 7 punti in tre gare.

In campo europeo, il Dortmund vuole riscattare la scorsa stagione: nel 2024-25 si è fermato ai quarti di finale di Champions League, eliminato dal Barcellona dopo la pesante sconfitta per 4-0 dell’andata (9 aprile) e il successo per 3-1 al ritorno (15 aprile).

Il bilancio storico con la Juventus non sorride ai tedeschi: l’ultima volta che le due squadre si sono affrontate in una competizione ufficiale risale al 2014-15, con i bianconeri vittoriosi agli ottavi di finale per 5-1 complessivo. Prima di allora, però, i gialloneri avevano ottenuto due successi contro la Vecchia Signora.

Il rendimento esterno è un punto di forza: in questa stagione il Dortmund ha collezionato due vittorie e un pareggio nelle prime tre trasferte, proseguendo sulla scia positiva che li aveva visti chiudere il 2024-25 con due successi e un pari lontano da casa.

Dove vedere Juventus-Borussia Dortmund in diretta TV e streaming:

Data: 16 Settembre 2025

16 Settembre 2025 Orario: 21:00

21:00 Canale tv: Sky Sport 1

Streaming: Now, Sky Go

Juventus-Borussia Dortmund, match della 1ª giornata di Champions League, sarà trasmesso in Diretta tv e in esclusiva su Sky Sport per gli abbonati alla piattaforma SKY.

In particolare, la si potrà vedere nei seguenti canali: SKY SPORT 1, SKY SPORT 4K, SKY SPORT (canale 252), così come in diretta streaming su SkyGo e Now. Sarà possibile vedere il match direttamente dal sito o scaricando l’App disponibile per Smart tv, smartphone e tablet.

Dopo il fischio finale, gli utenti avranno a disposizione i commenti e le immagini da Sky Sport.

Juventus Borussia Dortmund, dove ascoltare la radiocronaca

È possibile ascoltare la radiocronaca di Juventus-Borussia Dortmund in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno.

È possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Formazioni Ufficiali di Juvnetus – Borussia Dortmund:

Tudor manda in campo la sua Juventus con il 4-3-1-2 con Di Gregorio in porta e davanti a lui la difesa a 3 formata da Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo ci sono Koopmeiners e Thuram con Mckennie a destra e Cambiaso a sinistra. In attacco David punta centrale supportato da Yildiz e Openda.

Kovac manda in campo il suo Borussia con il 3-4-2-1 con Kobel in porta e davanti a lui difesa a 3 formata da Bueno , Anton e Bensebaini. A centrocampo ci sono Sabitzer e Nmecha al centro con Couto a destra e Svensson a sinistra. In attacco la coppia formata da Beier e Guirassy supportati da Adeyemi.

JUVENTUS (3-4-1-2): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Koopmeiners, Thuram, Cambiaso; Yildiz; Openda, David.

All. Tudor

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Kobel; Bueno, Anton, Bensebaini; Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy.

All. Kovac

Pronostico Juventus-Borussia Dortmund: sfida da gol

Il match di Champions League tra Juventus e Borussia Dortmund si preannuncia equilibrato e ricco di emozioni. I bianconeri hanno mostrato qualche fragilità difensiva nella rocambolesca vittoria contro l’Inter, mentre i gialloneri hanno dimostrato solidità e ottimi numeri lontano da casa, con un rendimento esterno che lascia ben sperare.

La squadra di Igor Tudor potrà contare sul fattore Allianz Stadium e sulla verve offensiva che ha già prodotto sette gol in campionato, ma dovrà fare attenzione a un Dortmund capace di sfruttare ogni occasione. Dall’altra parte, la formazione di Niko Kovac dovrà fare i conti con una retroguardia non al completo, che potrebbe soffrire la pressione dell’attacco juventino.

Tutti gli ingredienti fanno pensare a una partita intensa, aperta e ricca di reti. Il pronostico porta a immaginare un pareggio spettacolare.

Il nostro consiglio: Juventus-Borussia Dortmund 2-2