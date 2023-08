Juventus-Bologna, dichiarazioni pre partita, Allegri “Kean non è mai stato fuori rosa, Pogba domani ci sarà, Szczesny no.”

La Juventus è pronta a fare il suo esordio in casa contro il Bologna, dopo l’ottima prestazione di Udine vista nel primo impegno di campionato, dove i bianconeri hanno ottenuti i primi 3 punti in classifica. Gli uomini di Max Allegri avranno l’obiettivo di regalare la prima gioia casalinga ai propri tifosi e di continuare a collezionare punti fin da subito.

Massimiliano Allegri Fonte Immagine- Stadio Sport

Massimiliano Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna “È importante perché è la prima partita in casa per noi davanti ai nostri tifosi che domani ci daranno sicuramente una mano. Siamo in attesa di giocare questa partita, lo stadio sarà pieno e dovremmo essere bravi noi a trascinare i tifosi all’interno del match.”



Il tecnico livornese ha poi continuato su Kean “Kean non è mai stato fuori rosa. È venuto una volta in ritardo e quindi non è successo assolutamente nulla. Ha avuto un colpo vecchio dove ha avuto una ricaduta, ma domani è a disposizione e sta bene. Sul mercato non dico nulla ma credo che rimarremo questi.”



Su Pogba “Pogba sta meglio ha fatto una una settimana di allenamento soprattutto mercoledi dove ha fatto un ottimo test. Domani sarà a completa disposizione e potrà essere anche utilizzato.”

Sulla formazione “Domani non ci sarà Szczesny per una botta ricevuta in allenamento e, dunque, giocherà Perin. Gli altri 10 ho solamente dei dubbi a metà campo e sugli esterni e li scioglierò domani mattina.”

Sulla Juve più moderna “Innanzitutto dopo la vittoria di Udine c’è stato troppo entusiasmo, quest’ultimo va bene, ma siamo solo all’inizio della stagione. Domani ci sarà fin da subito una prova molto importante contro il Bologna che nella prima gara ha tirato ben 17 volte contro il Milan e dunque è una partita che se non la si affronta con il giusto atteggiamento e si rischia di non fare punti. Quest’anno abbiamo una rosa molto diversa rispetto agli ultimi anni, perché comunque l’età media della rosa si è abbassata di molto e quindi bisogna correre molto di più e avere una migliore gestione della palla. Ecco perché dico sempre che non bisogna esaltarsi nei momenti di vittoria, né bisogna deprimersi nei momenti di sconfitta, perché altrimenti si rischia di farci molto male.”

Sull’Arabia Saudita “Io non ho nessun rimpianto perché quando sono arrivato alla Juventus ho firmato per quattro anni e quindi andare via quest’anno dopo che comunque la squadra era stata cambiata in tanti giocatori direi che non era considerabile. Il mio obiettivo è quello di dare grande futuribilità alla rosa della Juventus, così anche quando andrò via io la Juventus continuerà a restare sempre al vertice. Poi per quanto riguarda l’Arabia, loro fanno le cose fatte bene, ma la storia parla chiaro, tanti anni fa tutto questo accadeva prima in Russia poi in Cina perchè si è tutto oramai globalizzato e quindi adesso bisogna farci i conti.”