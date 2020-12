Juventus, altro record per Cristiano Ronaldo: quota 750 in carriera

Il gol del momentaneo 2-0 contro la Dynamo Kiev ha permesso a Cristiano Ronaldo di raggiungere quota 750 gol in carriera. Numeri mostruosi per un fenomeno senza tempo.

Uno dei più semplici gol della sua carriera è diventato, però, uno dei più significativi. Cristiano Ronaldo raggiunge, grazie alla zampata vincente che ha regalato il raddoppio alla Juventus contro la Dynamo Kiev, quota 750 gol in carriera.

Un numero già difficile da pronunciare ma che per un fenomeno come CR7 diviene un’ennesima prova di forza per dimostrare che, a 35 anni, ha ancora voglia di alzare l’asticella sempre più in alto.

Nonostante sia il quarto realizzatore “all time”, a meno 11 da Pelè, e nonostante aver vinto tutto nella sua pluripremiata carriera, la grandezza di Cristiano Ronaldo è data dalla sua capacità di trovare sempre motivazione, grinta e fame di vittorie.

La maniacale ricerca della perfezione di un giocatore che ha scommesso fin da piccolo sulle proprie capacità, fino a costruirsi, fisicamente e mentalmente, una tecnica ed una esplosività che lo rendono il giocatore più completo dell’epoca contemporanea, è uno dei segreti del successo del fenomeno portoghese.

La mentalità del campione bianconero la si vede anche nel post in cui festeggia il suo record dove non manca di ringraziare tutti coloro che lo hanno assistito e supportato durante la carriera ma dove ci tiene a ribadire che “ora si punta agli 800“.

Nonostante tutto, Ronaldo ha ancora fame; ha ancora voglia di dimostrare di essere il migliore di tutti e di potersi ritagliare un posto tra i più grandi della storia di questo sport. Il premio di miglior realizzatore della storia, detenuto da Bican con 805 reti, dista 55 realizzazioni, ma Cristiano ci proverà fino alla fine per continuare a scrivere il suo nome nel firmamento di questo sport.

Un orgoglio averlo in Italia, un grandissimo piacere poter raccontare le sue gesta perché, in fondo, se segni 750 gol in carriera, se sei detentore di ben 47 record (dati Wikipedia), se hai vinto 31 trofei di squadra e ben 96 onorificenze a livello individuale… un posto nella storia di questo sport ce l’hai sicuramente.

