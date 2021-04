Juventus, addio Paratici? Spunta Giuntoli

L’edizione odierna de “Il Mattino” parla di una possibile rivoluzione societaria per il club bianconero, con Cristiano Giuntoli pronto a prendere il posto di direttore sportivo.

Cristiano Giuntoli alla Juventus: questa la notizi rilanciata oggi dal “Mattino” di Napoli, che fa il punto sulla situazione societaria del club bianconero. Una stagione piuttosto deludente sotto il profilo dei risultati, unita al polverone Superlega che potrebbe spingere Agnelli a rassegnare le dimissioni, impongono attente riflessioni sul futuro.

Si è chiuso un ciclo e, come di solito accade, tutto entra in discussione. Non solo Pirlo, dimostratosi ancora “acerbo” per una panchina di tale spessore, ma anche i piani dirigenziali. Così, spunta il nome di Giuntoli, che dopo cinque anni sembra debba dire addio al Napoli. I rapporti col presidente De Laurentiis non sono più così idilliaci, e il dirigente ex Carpi si sta guardando intorno alla ricerca di una realtà che permetta alla sua carriera di svoltare definitivamente.

Foto pubblicata sulla pagina “Facebook” “Giuntoli uno di noi”

La Juventus è pronta ad accoglierlo, sempre secondo la fonte di riferimento, affiancandolo a Marcello Lippi nel ruolo di direttore tecnico, un’ipotesi di cui noi stessi vi avevamo parlato tempo addietro. Al vertice, nel ruolo di presidente, dovrebbe salire Alessandro Nasi, vicepresidente Exor nonché cugino di Agnelli, del quale dovrebbe raccogliere il testimone. La Juventus è pronta a rinascere dopo un anno pieno di tribolazioni. Il nuovo assetto societario potrebbe presto cominciare a prendere forma.

Migliori Bookmakers AAMS