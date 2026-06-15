Allegri può rinunciare alla buonuscita dal Milan: svolta per il Napoli e addio rossonero sempre più vicino

La partita tra Massimiliano Allegri e il Milan non si gioca più in campo, ma sul piano contrattuale. Dopo l’esonero arrivato al termine di una stagione chiusa senza qualificazione alla Champions League, il tecnico livornese resta formalmente legato ai rossoneri fino al 30 giugno 2027. Una situazione delicata, perché prima di potersi sedere su una nuova panchina Allegri deve chiudere in modo consensuale il rapporto con il club di via Aldo Rossi.

Allegri e Milan, il nodo della risoluzione blocca il futuro

L’esonero di Allegri non ha chiuso automaticamente ogni rapporto economico tra le parti. Il Milan ha interrotto il rapporto tecnico, ma il contratto dell’allenatore resta un tema da definire. Questo significa che, senza un accordo sulla risoluzione, il club rossonero dovrebbe continuare a fare i conti con un impegno economico importante fino alla scadenza naturale dell’accordo.

Per il Milan, liberarsi del contratto senza versare una buonuscita pesante rappresenterebbe una soluzione ideale. Dopo una stagione deludente e una riorganizzazione interna profonda, la società ha bisogno di alleggerire il bilancio, voltare pagina rapidamente e costruire un nuovo progetto tecnico senza trascinarsi dietro pendenze economiche ingombranti.

Per Allegri, invece, la priorità sembra essere un’altra: tornare subito ad allenare. Il tecnico non vuole restare fermo, soprattutto se davanti a sé c’è la possibilità di ripartire da una panchina importante come quella del Napoli. In questo scenario, rinunciare a una parte o alla totalità della buonuscita potrebbe diventare una mossa strategica, utile per sbloccare una situazione altrimenti destinata a prolungarsi.

Il Napoli osserva e aspetta il via libera definitivo

Il Napoli è il grande protagonista indiretto di questa vicenda. Il club azzurro è alla ricerca di una guida tecnica forte, esperta e immediatamente credibile, e Allegri rappresenta un profilo perfetto per una squadra che vuole restare competitiva ai vertici del calcio italiano.

Il problema è che il Napoli non può formalizzare nulla finché Allegri non avrà risolto il contratto con il Milan. È una questione tecnica, legale e politica. Nessun club vuole iniziare una nuova era con un allenatore ancora legato formalmente a un’altra società, soprattutto quando in mezzo ci sono cifre importanti e rapporti tra grandi club.

La possibile rinuncia alla buonuscita cambierebbe completamente il quadro. Il Milan avrebbe meno motivi per resistere, Allegri otterrebbe subito la libertà professionale e il Napoli potrebbe accelerare la firma. In un mercato allenatori spesso fatto di tempi stretti, incastri e comunicati attesi per giorni, anche un singolo dettaglio economico può decidere tutto.

Per il Milan sarebbe una separazione meno costosa

Dal punto di vista rossonero, la possibile rinuncia di Allegri alla buonuscita sarebbe una notizia molto positiva. Il Milan viene da una stagione complicata, segnata dal mancato raggiungimento dell’obiettivo Champions e da decisioni drastiche a livello dirigenziale. Chiudere rapidamente anche il capitolo allenatore permetterebbe alla proprietà di concentrarsi sul nuovo corso.

Il club ha bisogno di presentare una linea chiara ai tifosi. Dopo il crollo finale e l’esonero del tecnico, trattenere una situazione contrattuale aperta rischierebbe di alimentare ulteriori tensioni. Una risoluzione rapida, invece, consentirebbe al Milan di evitare una lunga trattativa pubblica e di spostare l’attenzione sulla scelta del nuovo allenatore, sulla costruzione della rosa e sulle strategie per tornare in Champions.

C’è anche un tema d’immagine. Separarsi da Allegri senza uno scontro economico pesante permetterebbe al club di uscire da questa vicenda con meno rumore. Dopo settimane di pressione, proteste e delusione sportiva, ogni passaggio più fluido può aiutare a ridurre il clima di instabilità.

Allegri pronto a sacrificare soldi per tornare protagonista

La posizione di Allegri è particolarmente interessante. Un allenatore con il suo curriculum potrebbe anche decidere di restare fermo e far valere fino in fondo il proprio contratto. Invece, l’ipotesi di rinunciare alla buonuscita suggerisce una volontà precisa: tornare subito in panchina e riprendere il controllo della propria carriera.

Dopo il finale negativo con il Milan, Allegri ha bisogno di una nuova sfida forte. Il Napoli potrebbe offrirgli proprio questo: una piazza calda, ambiziosa, reduce da anni importanti e desiderosa di aprire un nuovo ciclo con una figura esperta. Per il tecnico livornese sarebbe anche l’occasione di dimostrare che il mancato obiettivo Champions con i rossoneri è stato un incidente di percorso e non il segnale di un declino.

La scelta di sacrificare una parte economica, se confermata, avrebbe quindi anche un valore comunicativo. Allegri manderebbe un messaggio chiaro: la priorità non è restare a libro paga del Milan, ma tornare ad allenare e competere.

Una trattativa che può cambiare il mercato degli allenatori

Il caso Allegri non riguarda solo Milan e Napoli. Ogni movimento su una panchina importante può generare effetti a catena in Serie A. Se l’accordo per la risoluzione dovesse arrivare rapidamente, il Napoli potrebbe annunciare il nuovo tecnico e iniziare subito a programmare mercato, preparazione estiva e strategie tattiche.

Il Milan, dal canto suo, potrebbe chiudere definitivamente una parentesi dolorosa e accelerare sul successore. La società rossonera deve ricostruire credibilità dopo una stagione chiusa male, e la scelta del nuovo allenatore sarà il primo vero segnale della direzione futura.

In questo contesto, la buonuscita di Allegri diventa molto più di una questione economica. È il tassello che può sbloccare due progetti tecnici, liberare il Milan da un contratto pesante e consentire al Napoli di avviare una nuova fase. Le prossime ore saranno decisive per capire se la rinuncia diventerà realtà o se la trattativa continuerà ancora tra richieste, mediazioni e tempi d’attesa.