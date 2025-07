Juve tra due fuochi: Kolo Muani o Darwin Nunez, chi sarà il nuovo bomber?

La Juventus continua a muoversi sul mercato alla ricerca del proprio centravanti del futuro. Dopo aver concluso positivamente il prestito semestrale di Randal Kolo Muani, i dirigenti bianconeri stanno trattando con il Paris Saint-Germain per rinnovare l’operazione, puntando a un nuovo prestito con obbligo di riscatto per l’estate 2026.

Kolo Muani vuole restare, la Juve tratta il bis

Il classe 1998 ha chiuso in crescendo la stagione a Torino, risultando decisivo in più occasioni, tra cui il gol al 10 maggio 2025 all’Olimpico contro la Lazio, e ha già manifestato la propria volontà di restare alla Juventus. Il PSG, da parte sua, non ha intenzione di reintegrarlo nel progetto tecnico, aprendo quindi a una possibile nuova cessione temporanea, purché con garanzie economiche precise.

La Juve vorrebbe replicare la formula già sperimentata con successo in altri casi: prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato per la prossima estate. Un’operazione che consentirebbe al club di spalmare l’investimento e gestire al meglio il bilancio.

Idea Darwin Nunez: sondaggio esplorativo con il Liverpool

Parallelamente, però, la dirigenza bianconera mantiene aperte altre piste. In queste ore è emerso un interesse concreto per Darwin Nunez, attaccante uruguayano del Liverpool. La Juventus avrebbe già effettuato un sondaggio con i Reds per comprendere la situazione del classe 1999, reduce da una stagione dai numeri altalenanti: 7 gol e 7 assist in 47 presenze complessive, con solo 5 reti in Premier League.

Il giocatore, acquistato nel 2022 dal Benfica per 85 milioni di euro, non ha mai davvero convinto fino in fondo ad Anfield. Nonostante un’offerta importante proveniente dall’Arabia Saudita (Al-Hilal), Nunez preferirebbe rimanere in Europa. Ed è qui che la Juve prova a inserirsi, fiutando l’occasione per un altro prestito con obbligo di riscatto, da impostare su cifre ben più contenute rispetto ai 50 milioni richiesti inizialmente.

Nunez già proposto al Napoli, poi il dietrofront

Non è la prima volta che Darwin Nunez viene accostato alla Serie A: nei mesi scorsi era stato vicino al Napoli, ma la società azzurra ha poi virato su Lorenzo Lucca dell’Udinese, ritenendo eccessive le richieste economiche del Liverpool. Ora è la Juventus a valutare un possibile inserimento, anche se, al momento, il nome in cima alla lista resta quello di Kolo Muani, più accessibile in termini di formula e gradimento.

La strategia bianconera: attesa, ma con alternative pronte

La priorità rimane chiudere per Kolo Muani, ma il mercato insegna che è fondamentale avere un piano B pronto. Nunez rappresenta un profilo diverso per caratteristiche tecniche, ma simile in termini di potenziale esplosivo e futuribilità.

Tutto ruota attorno alla sostenibilità economica delle operazioni e alla volontà dei club coinvolti di cedere in prestito con obbligo, formula ormai ricorrente nella nuova politica juventina. Intanto, i bianconeri si muovono sottotraccia, pronti a colpire quando le condizioni saranno favorevoli