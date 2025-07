Juve rilancia per Sancho: nuova offerta da 17,3 milioni, il giocatore aspetta solo i bianconeri

La Juventus ha aumentato l’offerta per Jadon Sancho: secondo quanto riportato in esclusiva da Football Italia, il club bianconero ha messo sul piatto 15 milioni di sterline (circa 17,3 milioni di euro) per convincere il Manchester United a cedere l’esterno offensivo inglese.

Si tratta di un passo in avanti rispetto alla proposta precedente da 15 milioni complessivi (inclusi bonus), già respinta dai Red Devils. La nuova cifra si avvicina alla richiesta iniziale dello United, che però continua a chiedere 25 milioni di euro: una valutazione considerata eccessiva, tenendo conto che Sancho è entrato nell’ultimo anno di contratto e percepisce un ingaggio molto elevato.

Intanto, il giocatore ha già raggiunto un accordo economico con la Juve e ha deciso di bloccare ogni altra trattativa, aspettando che il club bianconero trovi l’intesa con il Manchester United.

Sancho, 25 anni, ha giocato l’ultima stagione in prestito al Chelsea, che ha pagato per il prestito ma ha scelto di non riscattarlo. In passato era stato acquistato dallo United per 85 milioni di euro nel 2021, ma non è mai riuscito a imporsi con continuità a Old Trafford.

La Juventus punta ora a chiudere il colpo, contando sulla volontà del calciatore e su una strategia basata sul ribasso del prezzo data la scadenza imminente del contratto.