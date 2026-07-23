Juve-Openda, scatta l’affondo: cifre, formula e l’incastro tra Lione e Lens per il nuovo attacco

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La Juventus accelera per Loïs Openda e studia la formula giusta per convincere il RB Lipsia. La valutazione da 40-50 milioni di euro, la percentuale spettante al Lens e l’interesse del Lione rendono l’operazione complessa, ma i bianconeri non vogliono perdere terreno nella corsa all’attaccante belga.

Juventus-Openda, la formula per convincere il RB Lipsia

La Juventus vuole aggiungere velocità, gol e imprevedibilità al proprio reparto offensivo. Il nome individuato dalla dirigenza è quello di Loïs Openda, attaccante moderno capace di attaccare la profondità, muoversi su tutto il fronte offensivo e diventare pericoloso anche lontano dall’area di rigore.

Il RB Lipsia valuta il cartellino del belga tra i 40 e i 50 milioni di euro, una cifra importante che obbliga i bianconeri a studiare un’operazione sostenibile.

La strategia della Juventus sarebbe basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto, legato al raggiungimento di alcuni obiettivi sportivi. Tra le condizioni potrebbe rientrare anche la qualificazione alla prossima Champions League.

La proposta verrebbe completata da bonus collegati alle presenze, ai gol e ai risultati della squadra, permettendo alla Juventus di diluire il costo dell’operazione su più stagioni senza appesantire immediatamente il bilancio.

La percentuale del Lens complica la trattativa

A rendere più difficile la ricerca di uno sconto è la posizione del Lens, precedente club di Openda. La società francese conserva infatti una percentuale sulla futura rivendita dell’attaccante.

Il RB Lipsia, di conseguenza, ha meno margini per abbassare la parte fissa del trasferimento e punta a ottenere una cifra il più possibile vicina alla propria valutazione iniziale.

La Juventus dovrà quindi lavorare soprattutto sulla formula, sui bonus e sulle condizioni del riscatto per avvicinarsi alle richieste del club tedesco.

Il Lione si inserisce, la Juventus deve accelerare

Sul giocatore si sarebbe mosso anche il Lione, pronto a riportare Openda in Ligue 1. La presenza del club francese e di altri possibili estimatori rischia di trasformare la trattativa in un’asta internazionale.

Per questo motivo la Juventus avrebbe intensificato i contatti con l’entourage dell’attaccante, nel tentativo di ottenere il gradimento del calciatore prima di presentare l’offerta decisiva al RB Lipsia.

La volontà di Openda potrebbe diventare un fattore fondamentale: un’apertura verso il trasferimento a Torino permetterebbe ai bianconeri di trattare da una posizione più favorevole.

Perché Openda può cambiare l’attacco della Juventus

Openda non è una classica prima punta statica. Il belga ama muoversi, attaccare gli spazi e sfruttare la propria accelerazione per sorprendere le difese avversarie.

Il suo arrivo garantirebbe alla Juventus un calciatore capace di:

giocare come centravanti o seconda punta;

o seconda punta; attaccare rapidamente la profondità;

creare spazi per gli inserimenti dei centrocampisti;

rendere più pericolose le ripartenze;

offrire una soluzione diversa contro le difese chiuse.

La trattativa resta economicamente impegnativa, ma la Juventus considera Openda uno dei profili più adatti per completare l’attacco. La concorrenza aumenta e il tempo stringe: i prossimi contatti con il RB Lipsia potrebbero chiarire se l’operazione può davvero entrare nella fase decisiva.