Juve-Lazio, la probabile formazione di Pirlo: ancora scelte obbligate

Questa sera in vista di Juventus Lazio il tecnico bianconero ha di nuovo gli uomini contati, con alcuni giocatori non al meglio sia tra i titolari che in panchina.

L’assenza di Bentancur (positivo al tampone) costringe Pirlo a rivedere i piani in chiave Lazio, con inevitabili conseguenze sul delicato ritorno degli ottavi di finale di Champions League con il Porto martedì.

Quindi a centrocampo ci saranno Ramsey e Rabiot in mediana, mentre sulle fasce a destra Chiesa e a sinistra Bernardeschi.

Juventus-Lazio, 26° giornata Serie A 06-03-2021.

Al centro della difesa c’è Demiral a fare coppia con Demiral, ai lati i 2 brasiliani Danilo e Alex Sandro completano la linea a 4 davanti a Szczesny.

Davanti toccherà a Kulusevski affiancare Alvaro Morata con Cristiano Ronaldo che partirà dalla panchina e riposerà in vista dell’importantissima sfida di Champions League contro il Porto di martedì.

Per quanto riguarda la Lazio, Inzaghi schiera i suoi con il 3-5-2 con la coppia d’attacco titolare formata da Correa e Immobile. A centrocampo ci saranno Lulic a destra e Fares a sinistra con Leiva in cabina di regia e ai lati Luis Alberto e Milinkovic Savic. In porta c’è Reina e linea difensiva a 3 formata da Marusic, Hoedt e Acerbi.

Formazioni Ufficiali di Juventus Lazio:

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, Demiral, Alex Sandro; Bernardeschi, Ramsey, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Morata.

LAZIO (3-5-2): Reina; Marusic, Hoedt, Acerbi; Lulic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Fares; Correa, Immobile.

