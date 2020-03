Italia, verso Euro2021: Mancini recupera Zaniolo e pensa a Bastoni, Locatelli e Castrovilli

Europei ufficialmente spostati al 2021 e Italia calcistica che può sorridere. Un anno in più di preparazione, recupero completo da parte di Zaniolo, e ulteriore monitoraggio di Bastoni, Locatelli e Castrovilli.

“Avremmo vinto quest’anno, vinceremo il prossimo. Siamo aperti a qualsiasi decisione, purché presa nella tutela di tutti gli italiani. Se l’Europeo dovesse però ufficialmente saltare, è chiaro che prenderò alcune decisioni diverse da quelle che avrei preso quest’anno”.

Ebbene si, da qualche giorno è ufficiale Euro 2020 si trasforma in Euro 2021. Per l’Italia e per Roberto Mancini – come sopra riportato attraverso le parole del tecnico – niente panico, anzi, il ct da questo spostamento potrebbe giovarci anche positivamente sotto qualche aspetto.

In primis, i suoi ragazzi avranno un altro anno per creare ancora più affiatamento. Il che per un gruppo è sempre un aspetto fondamentale.

Seconda aspetto molto molto importante è legato al completo recupero di Zaniolo, per il quale il tecnico non ha negato che anche per quest’anno ci avrebbe fatto una pensata.

Stessa cosa vale anche Giorgio Chiellini, il difensore bianconero avrà più tempo per mettersi in sesto dopo il grave infortunio al legamento crociato anteriore.

Infine, c’è molta curiosità per capire come il tecnico vorrà comportarsi sul fronte Bastoni, Locatelli e Castrovilli, tre ragazzi ai quali era stata promessa la maglia subito dopo l’Europeo.

Importanti, chiaramente, saranno le loro prestazioni nella prossima stagione, ma non è da escludere che il tecnico scelga di proseguire comunque sulla stessa linea guida che lo ha accompagnato finora.

In attesa di capire meglio la politica che adotterà Mancini, tutte le attenzioni, ad oggi, sono focalizzate su un’altra battaglia che l’Italia ha l’obbligo di vincere. Quella più importante.

