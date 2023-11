Italia Under 21, convocati per San Marino e Irlanda: ct Nunziata chiama Gnonto e Barbieri

Italia Under 21: Il Commissario Tecnico, Carmine Nunziata ha reso nota la lista dei convocati dei ragazzi che saranno chiamati a disputare le prossime due sfide contro San Marino e Irlanda validi per le qualificazioni all’Europeo 2025 di categoria.

Dopo il successo dello scorso 17 ottobre contro la Norvegia, la Nazionale Under 21 azzurra è chiamata a disputare altri due incontri validi per le qualificazioni al prossimo Europeo 2025 di categoria. I match saranno quello del prossimo giovedì in programma contro San Marino e poi quello del prossimo 21 novembre, dove gli azzurrini saranno chiamati ad affrontare l’Irlanda al Turnes Cross Stadium.

L’Italia, dunque, affronterà rispettivamente la prima e l’ultima forza del Gruppo A. In caso di doppio successo, gli uomini di Nunziata scavalcherebbero proprio l’Irlanda capolista e strapperebbero un pass per il prossimo Europeo di categoria.

Il Commissario Tecnico ha reso nota la lista dei 27 convocati che prenderanno parte al doppio impegno azzurro, nella quale non sembrano esserci particolari novità se non la prima chiamata per il giovane terzino del Pisa, Tommaso Barbieri. In ritorno in maglia azzurrina anche Gnonto.

Tutti i convocati del CT Nunziata:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Jacopo Sassi (Pro Vercelli), Gioele Zacchi (Giana Erminio)



Difensori: Tommaso Barbieri (Pisa), Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Samuel Giovane (Ascoli), Gabriele Guarino (Empoli), Lorenzo Pirola (Salernitana), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)



Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)



Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds United), Luca Koleosho (Burnley), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari).