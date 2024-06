Italia Under 17 campione d’Europa

Un super Camarda piega il Portogallo in finale, l’Italia U17 trionfa per 3-0 sugli avversari e si laurea campione d’Europa.

A distanza di meno di una settimana dall’inizio degli Europei del 2024 della nazionale azzurra di Luciano Spalletti, arriva il primo trionfo dal marchio italiano con gli azzurrini del Commissario Tecnico, Favo, che alzano al cielo la coppa dell’altro europeo quello Under 17, con un trionfo schiacciate per 3-0 in finale ai danni del Portogallo.

Un successo che libera le menti dalle paure azzurre accumulate nel corso delle scorse edizione della competizione da 2013 al 2019 nelle quali, l’Italia U17 era andata vicino al successo per ben 3 volte, ma uscendo sempre sconfitta alla fine in tutte e tre finali disputate. Questa volta, invece, la ruota a girato e gli azzurri di Favo sono riusciti ad alzare la coppa al cielo nella finale Cipriota di Limassol, con un Portogallo totalmente annichilito dalle ripetute scorribande offensive degli azzurri culminate poi nella doppietta del giovane talento milanista, Francesco Camarda e nel gol di Coletta che ha aperto le danze dopo solo 7 minuti di gara. A gioire e anche la stessa FIGC che adesso potrà inserire nella propria bacheca quello che era l’unico trofeo azzurro che ancora era mancante nella bacheca nazionale.

Un successo che alla fine fa pensare e che innesca discussioni sempre più ampie su quella che negli ultimi venti anni è stata definita la polemica della “Mancanza dei talenti Italiani.” Un dibattito che si è infiammato sicuramente nell’ultimo decennio, complice anche la mancata partecipazione per ben due mondiali di fila della Nazionale maggiore italiana, ma che allo stesso tempo trova pochi agganci nel periodo più contemporaneo che hanno visto sia i club italiani alzare trofei europei come l’Atalanta e la Roma, ma anche la stessa inter con la finale di Champions, sia la Nazionale maggiore arrivale ad alzare l’ultimo Europeo al cielo contro l’Inghilterra ed infine quello degli azzurrini stessi. I dati, dunque, iniziano a contrastare questa corrente e inducono sempre di più a dover per forza di cosa credere nei giovani talenti, i quali continuano a gridare a gran voce più spazio nel tentativo di esser loro stessi artefici dei futuri successi dei nostri club, così come lo era un tempo.

