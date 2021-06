Italia-Svizzera dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 16-6-2021

Dove vedere Italia-Svizzera, seconda giornata del Gruppo A di Euro2021, mercoledì 16 giugno alle 21:00. La partita Italia-Svizzera sarà trasmessa in diretta su SKY e sulla RAI.

Potrebbe già essere decisiva, per gli azzurri di Roberto Mancini, la sfida contro la Svizzera che, nel primo match con il Galles, ha collezionato un punto.

Gli azzurri hanno debuttato nel modo migliore mostrando una grande personalità, oltre che una qualità di palleggio davvero notevole che ha sorpreso la tattica remissiva messa in mostra dalla Turchia.

L’atteggiamento messo nel primo confronto del Gruppo A sarà il punto di partenza per proseguire il nostro cammino ad Euro 2020 e per farlo bisognerà mostrare la stessa grinta e la stessa qualità contro una squadra esperta e ostile come la Svizzera.

Petkovic conosce molto bene il calcio italiano e la capacità dei biancorossi di addormentare il gioco e di difendersi in maniera risolutiva potrebbe innervosire gli azzurri che hanno mostrato, specie nel primo tempo del match con la Turchia, una grande voglia di sfondare.

Sarà fondamentale ripartire dagli eccellenti secondi 45 minuti del match d’apertura e dal pragmatismo di una manovra dimostratasi cinica e precisa.

Cuore e cervello, grinta e qualità; questo la squadra di Roberto Mancini ha messo in campo e deve ritrovare nei prossimi 45 minuti contro la Svizzera. Due anime che sono riuscite a coesistere anche grazie all’eccellente prestazione di Spinazzola e Jorginho.

Leo Spinazzola è stato, di gran lunga, il migliore in campo grazie alla sua foga agonistica e all’inesauribile corsa che è dimostrata essere un fattore decisivo per la nostra manovra che, però, ha avuto pulizia e geometrie dai piedi di Jorginho che, specie nel secondo tempo, ha giganteggiato vestendo i panni del professore.

La Svizzera è una squadra ostica e arcigna, ma il match contro il Galles ha dimostrato che i limiti tecnici della rosa di Petkovic sono davvero tanti.

L’Italia ha tracciato il percorso da dover proseguire e ora è imperativo non perdere la rotta.

Ultime sulle formazioni di Italia-Svizzera

Mancini non dovrebbe cambiare lo spartito vincente che ha dominato la Turchia, tranne per alcuni dettagli.

4-3-3 con Donnarumma in porta e Di Lorenzo sull’out di destra, vista anche l’assenza di Florenzi per infortunio. Spinazzola giocherà sulla fascia opposta, mentre al centro è sempre presente il blocco Juve, Chiellini–Bonucci.

Aspettando le condizioni fisiche di Verratti, il centrocampo non dovrebbe subire cambiamenti con Barella, Jorginho e Locatelli titolari.

In attacco, Chiesa ancora in panchina a favore di Berardi con Immobile e Insigne a completare il tridente.

La Svizzera si schiera, invece, con un 3-4-2-1 con Sommer tra i pali, Ricardo Rodriguez e Mbabu ancora sugli esterni, così come Schar e Akanji al centro con Elvedi a completare il trio di difesa.

A centrocampo, Freuler e Xhaka daranno fisicità alla manovra mentre Embolo e Shaqiri giocheranno a sostegno dell’unica punta Seferovic.

Probabili Formazioni di Italia-Svizzera

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

SVIZZERA (3-4-2-1): Sommer; Elvedi, Schär, Akanji; Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez; Embolo, Shaqiri; Seferovic.

Come vedere Italia-Svizzera in Diretta TV e Streaming

Partita: Italia-Svizzera

Italia-Svizzera Data: 16 giugno 2021

16 giugno 2021 Orario: 21.00

21.00 Canali Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI1

Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport (canale 256), RAI1 Diretta Streaming: SkyGo (App), NowTv (App e sito), RaiPlay (app e sito)

Sarà possibile vedere il match tra l’Italia di Roberto Mancini e la Svizzera di Vladimir Petkovic, con calcio d’inizio programmato per le ore 21:00 di Mercoledì 16 Giugno 2021, tramite il possesso di un abbonamento Sky comprendente i pacchetti “Calcio” e “Sport”. Il match dello Stadio Olimpico di Roma sarà visibile attraverso i canali del decoder Sky e le RAI adibite al racconto delle partite della nostra selezione nazionale ad Euro 2021.

Il match sarà, inoltre, disponibile in streaming su Rai Play, scaricabile sugli store dei propri smartphone o visibile direttamente facendo il login sul sito Raiplay.it, e su SkyGo, tramite il possesso di un abbonamento Sky, o NowTv, dopo aver acquistato il pacchetto inerente a “Calcio e Sport”.

Dove ascoltare la Radiocronaca di Italia-Svizzera

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Italia-Svizzera in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

https://tunein.com/embed/player/s25212/eADV

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche di Italia-Svizzera

3 vittorie e 3 pareggi per gli azzurri nei 6 precedenti con la Svizzera.

Attualmente, l’Italia comanda il gruppo A con 3 punti, la Svizzera, invece, ha un solo punto.

Migliori Bookmakers AAMS