Italia, out Provedel e Dimarco: Mancini convoca Carnesecchi e Emerson

Italia: Roberto Mancini perde pedine importanti, non ce la fanno Di Marco e Provedel il Ct convoca Carnesecchi e Emerson.

A pochi giorni dal primo confronto valido per le qualificazioni del prossimo Europeo contro l’Inghilterra, Roberto Mancini deve fare i conti con i forfait di Federico Di Marco e Provedel. L’esterno dell’Inter aveva rimediato un infortunio domenica sera nella seconda parte di gara contro la Juventus e che a causa di problemi muscolari addominali non si unirà al raduno azzurro. Out anche Provedel che, dopo aver giocato il derby della capitale con la febbre, ha dovuto rinunciare alla propria convocazione a causa di una ricaduta influenzale.

Al loro posto il Ct Roberto Mancini ha deciso di convocare Marco Carnesecchi, che nel corso di questa stagione si è rilevato essere più volte determinate per la Cremonese e Emerson Palmieri, vecchia guardia di Mancini che dovrebbe fungere da rincalzo a Leonardo Spinazzola sulla corsia di sinistra.

Mancini dovrà, inoltre, fare a meno anche di Federico Chiesa che, dopo essersi sottoposto agli esami strumentali in programma oggi al JMedical, che fortunatamente hanno escluso lesioni muscolari, ha deciso di non prender parte al raduno in via precauzionale. Le sue condizioni verranno monitorate di giorno in giorno. Mancini dopo aver saputo dei vari forfait, ha approfittato della sessione di allenamento odierna per provare diverse soluzioni tattiche tra cui il 4-3-3 e il 3-5-2, entrambe le soluzioni hanno previsto la new entry offensiva Retegui al centro dell’attacco azzurro.