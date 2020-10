Italia-Olanda, diretta tv-streaming e probabili formazioni 14-10-2020

Italia-Olanda: diretta tv e streaming, piú probabili formazioni del match di Nations League

Italia-Olanda é il match che apre il girone di ritorno della UEFA Nations League. Allo stadio “Atleti Azzurri d’Italia” in Bergamo, la Nazionale di Mancini cerca tre punti fondamentali che le garantirebbero una buona fetta di passaggio del turno. L’Olanda é infatti seconda a quota quattro, ex aequo con la Polonia e ad una lunghezza di distanza dagli “azzurri”, che comandano il gruppo A. Tutto peró puó cambiare, ecco perché ci sarà bisogno di una gara perfetta per non dare adito ad alcuna rimonta avversaria.

Italia-Olanda, UEFA Nations League

Italia-Olanda: le ultime sulle formazioni

L’Italia riproporrà il classico 4-3-3 confermando parte degli uomini che hanno pareggiato contro la Polonia. In porta dovrebbe esserci Donnarumma; in difesa rientra Chiellini al fianco di Bonucci, con D’Ambrosio ed Emerson sugli esterni; a centrocampo scatta l’ora di Locatelli al fianco dI Jorginho e Barella; in attacco cambia ancora la punta di riferimento con Immobile chiamato a completare il terzetto insieme a Kean e Berardi.

L’Olanda, dal canto suo, dovrebbe virare sul 4-2-3-1 con il nuovo tecnico De Boer in panchina. Ricomposta la mediana De Jong-Van de Beek a supporto di un quartetto composto da Malen-Wijnaldum-Promes a supporto di Depay. In difesa, davanti a Cillessen, spazio all’atalantino Hateboer a destra, con Van Dijk-De Vrij al centro e Blind a sinistra.

Italia-Olanda:-le probabili formazioni

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Kean. Allenatore: Mancini

OLANDA (4-2-3-1): Cillessen; Hateboer, Van Dijk, De Vrij, Blind; De Jong, Van de Beek; Malen, Wijnaldum, Promes; Depay. Allenatore: De Boer

Diretta tv e streaming Italia-Olanda

Italia-Olanda, gara valevole per la UEFA Nations League, con inizio oggi, alle 20:45, sará visibile in diretta su Rai 1 e in streaming sulla piattaforma Rai Play.

Precedenti e statistiche Italia-Olanda

Nella gara di andata l’Italia ha vinto 1-0 con gol di Barella, ma la sfida tra queste due squadre si perpetua ormai da diverso tempo.

Italia-Olanda é infatti una grande “classica” del calcio europeo e mondiale, con le due Nazionali che hanno dato vita a sfide leggendarie. Come quelle del Mondiale ’78 e dell’Europeo 2000, risolte la prima a favore degli Orange guidati in campo da Kruijff, la seconda a favore degli “Azzurri”, vittoriosi ai rigori dopo una gara di pura sofferenza. 22 I precedenti totali, con un bilancio nettamente a favore dell’Italia: 10 vittorie e 9 pareggi, contro le tre affermazioni degli orange.

