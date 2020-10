Italia-Moldavia Diretta TV-Streaming e Probabili Formazioni 7-10-2020

L’Italia affronterà la Moldavia in amichevole. Precedenti, statistiche, ultime e probabili formazioni: tantissimi ballottaggi per Mancini, mentre Firat punterà su Ionita e Damascan. Ecco dove vedere la partita in Diretta TV, in Streaming e come ascoltarla in radiocronaca live

E’ la prima volta in tantissimi anni che la sosta di ottobre registrerà ben tre impegni per le nazionali, una decisione della UEFA dovuta allo stop alle competizioni e alle partite internazionali in seguito all’emergenza per la diffusione del contagio del Coronavirus, al secolo Covid-19, e alla necessità di dare priorità ai campionati e ai club.

I tre impegni dell‘Italia inizieranno subito, mercoledì 7 ottobre, con l’amichevole contro la Moldavia, in programma alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi di Firenze, a cui seguiranno le due sfide ufficiali per la Nations League, sabato 10 contro la Polonia e mercoledì 14 contro l’Olanda, che sanciranno la classifica finale del girone.

Al momento, in realtà, la priorità della FIGC, e in generale della Lega Serie A e del Governo, sembra legata alla necessità di modificare i protocolli precedentemente approvati dal Comitato Tecnico Scientifico, che ha causato non poche beghe diplomatiche e burocratiche a causa di una falla presente che non tiene conto della sovranità delle Regioni.

Sta di fatto, tornando al calcio giocato, che la nazionale italiana vuole prepararsi al meglio in vista delle prossime due sfide con un test che servirà per sondare la condizione fisica dei giocatori e, soprattutto, accrescere l’autostima di una squadra che ha vinto dieci partite su dieci nel 2019 e non perde da ben sedici partite totali, di cui una vittoria e un pareggio nelle prime due del 2020.

Ultime sulle formazioni di Italia-Moldavia:

Purtroppo, saranno tantissime le assenze per il ct Roberto Mancini, che non potrà contare su Castrovilli, già tornato a casa, Bonucci e Chiellini, che attendo l’ok dell’ASL per poter partire, i non convocati Meret e Di Lorenzo per via precauzionale, oltre agli infortunati Bernardeschi, Insigne, Romagnoli, Gollini, Piccini, Criscito, Zappacosta, Perin, Zaniolo e Mandragora, tra i quali ci sono anche i positivi al virus, che normalmente fanno parte del gruppo dei convocati. A porta non è da escludere che possa esserci Sirigu al posto di Donnarumma, mentre in difesa spazio a D’Ambrosio e Spinazzola sulle fasce, con Acerbi al fianco di Mancini al centro, ma attenzione alle sorprese Biraghi e Lazzari. In mediana Sensi giocherà dal primo minuto al posto di uno tra Barella, Verratti e Jorginho, con gli altri che si giocheranno il posto con Cristante, Pellegrini e Locatelli. In attacco più Immobile di Belotti, così come più Chiesa di El Shaarawy, mentre Berardi sembra quasi certo della titolarità, ma rimane in gioco anche Caputo.

Squadra tutta da scoprire quella del ct Engin Firat, che schiererà un molto difensivo 5-3-2, con calciatori che militano tutti o quasi in campionati rumeni, russi e olandesi. Partiamo da quei pochi conosciuti: Ionita, che sarà il fulcro del centrocampo completato da Rata e Carp; e Damascan, il giocatore più forte in assoluto, che verrà affiancato in attacco da Caimacov. Per il resto, capitan Armas giocherà al centro della difesa con Mudrac e Posmac, a protezione di Koselev, mentre Platica e Reabciuk agiranno sulle fasce.

Probabili formazioni Italia-Moldavia:

Italia (4-3-3): Donnarumma; D’Ambrosio, Mancini, Acerbi, Spinazzola; Barella, Verratti, Sensi; Berardi, Immobile, Chiesa.

Moldavia (5-3-2): Koselev; Platica, Mudrac, Posmac, Armas, Reabciuk; Rata, Carp, Ionita; Caimacov, Damascan.

Come vedere Italia-Moldavia in Diretta TV e Streaming Live:

La partita Italia Moldavia, Amichevole, sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 HD in chiaro sul digitale terreste.

Mentre è possibile vedere la partita in diretta streaming live su pc e dispositivi mobile, come tablet e smartphone, anche sul sito Rai.tv semplicemente collegandosi alla home page.

Dove ascoltare la Radiocronaca Live di Italia-Moldavia:

E’ possibile ascoltare la radiocronaca di Italia Moldavia in diretta live sulle frequenze di Rai Radio Uno oppure cliccando sul pulsante PLAY presente nel player in basso.

E’ possibile ascoltare la radiocronaca della partita su dispositivi mobile, quindi smartphone e tablet, scaricando l’applicazione gratuita RaiPlay Radio, abilitata ai sistemi Android e iOS.

Precedenti e statistiche Italia-Moldavia:

Sono solo 4 i precedenti totali tra Italia e Moldavia, con bilancio assolutamente, nettamente e indiscutibilmente a favore degli azzurri, visto che hanno sempre vinto, totalizzando ben 9 gol fatti e solo 2 gol subiti.

Tra l’altro, in casa la nazionale italiana ha vinto entrambe le partite: 3-0 il 29 marzo 1997 con reti di Paolo Maldini, Gianfranco Zola e Cristian Vieri; e 2-1 il 12 ottobre 2005 con gol di Alberto Gilardino e ancora Vieri, mentre fu Alexandru Gatcan a segnare per i moldavi.

