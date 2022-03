Italia-Macedonia dove vederla in TV e diretta Streaming: orario e formazioni 24-3-2022

Dove vedere Italia-Macedonia, semifinale playoff delle qualificazioni ai Mondiali Qatar 2022: la gara dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45, sarà visibile in diretta tv su Rai 1, e in streaming live su Rai Play.

Italia-Macedonia del Nord, finalmente ci siamo: giovedì sera la Nazionale azzurra si gioca un pezzo di qualificazione ai Mondiali Qatar 2022. Il ritiro di Coverciano ha accolto i ragazzi di Roberto Mancini, reduci dalle fatiche del campionato e delle coppe europee.

Per una settimana, almeno, gli appassionati di calcio dovranno mettere da parte le amarezze per un’Italia che non sarà presente nei quarti di finale di Champions League, e la bramosia di sapere chi la spunterà in una lotta Scudetto che coinvolge ben quattro squadre. Per una settimana, tra giovedì e martedì prossimo, bisognerà raccogliere le energie per sospingere insieme la squadra azzurra verso un sogno chiamato Mondiali.

Un sogno che sembrava a portata di mano, sino a poche gare dalla fine del girone di qualificazione. Poi, la squadra di Mancini ha dilapidato tutto, pareggiando lo scontro diretto con la Svizzera e ottenendo analogo risultato contro l’Italia del Nord.

Un sogno, quello chiamato Mondiali, che tende ad assumere dunque più i contorni di un obbligo: l’Italia, da campione d’Europa in carica, ha il dovere di centrare una qualificazione che manca dall’edizione dei Mondiali 2014 in Brasile. Di più, la nostra Nazionale non centra l’accesso alla fase ad eliminazione diretta dalla vittoriosa spedizione di Germania 2006. Il compito non sarà certo semplice: l’altra semifinale del “path C”, quello che vede impegnata l’Italia, mette di fronte la Turchia (battuta dagli azzurri 3-0 durante gli Europei) e il Portogallo di Cristiano Ronaldo (recentemente assurto a miglior bomber della storia del calcio).

L’Italia vanta comunque quattro titoli mondiali e due europei nel proprio palmares. Qualificarci alla prossima rassegna iridata è un atto di rispetto nei confronti della nostra tradizione.

Dove vedere Italia-Macedonia in diretta tv e streaming live

Partita: Italia-Macedonia

Data: giovedì 24 marzo 2022

Orario: 20:45

Stadio: “Renzo Barbera” di Palermo

Diretta tv: Rai 1

Diretta streaming: Rai Play

La gara Italia-Macedonia, in programma giovedì 24 marzo alle ore 20:45, si giocherà nella cornice dello stadio “Renzo Barbera” di Palermo. Per l’occasione, il ministro della salute Roberto Speranza ha concesso una deroga sulla capienza consentita nell’impianto sportivo, che sarà portata al massimo degli spettatori ammessi. A sospingere gli azzurri ci sarà dunque un tutto esaurito da 36.000 spettatori, pronti ad inebriare col loro clima festoso la notte siciliana.

La gara Italia-Macedonia sarà trasmessa in diretta sulla rete nazionale, Rai 1, che per l’occasione affiderà il racconto della partita alle voci di Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro.

Lo streaming sarà fruibile sulla piattaforma Rai Play, che offre online la diretta di tutti i canali Rai.

Le probabili formazioni di Italia-Macedonia

L’Italia di Mancini è alle prese con l’infortunio di Giovanni Di Lorenzo: il difensore del Napoli ha accusato dolori al ginocchio destro durante la gara contro l’Udinese, uscendo nei minuti finali di gioco.

I medici diagnosticano almeno un mese di stop, motivo per cui Di Lorenzo sarà costretto a saltare le delicate sfide di qualificazione ai Mondiali. Al suo posto giocherà Mattia De Sciglio, che alla Juventus sta disputando una stagione discreta.

Nel 4-3-3, davanti a Donnarumma, spazio anche per Acerbi-Chiellini, coppia titolare al centro con Bonucci ancora infortunato, ed Emerson Palmieri a sinistra. Per ciò che riguarda Chiellini, occhio al ballottaggio con Romagnoli, visto che il centrale della Juventus non gioca da un po’ e non è in ottima forma.

Nessun dubbio sul centrocampo, invece, con Jorginho a fare da regista e condurre il gioco insieme a Barella e Verratti, nelle posizioni di mezzala. In attacco, se Immobile ha il posto assicurato, sugli esterni dovrebbero giocare Berardi (che in settimana ha toccato quota 100 in Serie A) e Insigne, il giocatore di maggior talento a nostra disposizione.

Nel 4-5-1 della Macedonia del Nord, il pericolo principale è Trajkovski, ex Palermo, che in Serie A ha messo a segno quattro reti in due stagioni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; De Sciglio, Acerbi, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Verratti; Insigne, Immobile, Berardi. Allenatore: Mancini.

MACEDONIA (4-5-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Churlinov, Spirovski, Bardhi, Ademi, Ethemi; Trajkovski. Allenatore: Milevski

I precedenti di Italia-Macedonia

Italia-Macedonia si è giocata soltanto due volte finora: qualificazioni Mondiali Russia 2018, girone G. All’andata, in Macedonia, la squadra di Giampiero Ventura si impone 3-2 con reti di Belotti ed Immobile (doppietta).

Al ritorno, Juventus Stadium di Torino, si pareggia 1-1 con reti di Chiellini e Nestorovski. Gara amara per noi, che può essere additata come il vero inizio del declino di quella Nazionale. La squadra di Ventura, di lì a poco, avrebbe fallito l’accesso ai Mondiali negli spareggi con la Svezia. Tutti auspichiamo ora un esito diverso.

