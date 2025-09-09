Italia-Israele 5-4: Azzurri in delirio, vittoria folle e secondo posto nel girone Mondiale

Mondiale 2026 - Stadiosport.it

L’Italia di Gennaro Gattuso vince una partita pazza e caotica contro Israele, imponendosi 5-4 e conquistando il secondo posto nel girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Gli Azzurri sono stati costretti due volte a inseguire il risultato, ma hanno trovato la forza di reagire e chiudere una sfida al cardiopalma che resterà impressa nella memoria dei tifosi.

Gattuso, reduce dall’esordio perfetto con il 5-0 sull’Estonia, ha deciso di cambiare sistema di gioco, passando dal 4-2-3-1 a un più compatto 3-5-2, con Manuel Locatelli rinforzo in mediana al posto dell’infortunato Mattia Zaccagni e Gianluca Mancini in difesa per Riccardo Calafiori. La partita si è giocata su campo neutro, al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria, a causa della situazione di sicurezza in Israele.

L’inizio non è stato dei migliori per l’Italia: Biton ha creato scompiglio sulla destra, costringendo Locatelli a un goffo tentativo di anticipo che si è trasformato in un autogol da distanza ravvicinata. Gli Azzurri hanno reagito con orgoglio, colpendo la traversa con un’incredibile mezza rovesciata dello stesso Locatelli e sfiorando il pareggio con Kean, che da sette metri ha incredibilmente calciato fuori.

La reazione è però arrivata poco dopo: un lancio lungo di Barella è stato raccolto da Retegui, che ha fatto da sponda per Kean, bravo a infilare il portiere avversario con un destro rasoterra nell’angolo basso. Ma Israele non si è arresa: Manor Solomon ha creato scompiglio sulla sinistra, servendo Dor Peretz che, con un destro potente sotto la traversa, ha riportato avanti gli israeliani.

Il copione si ripete: ancora Retegui in versione assist-man, ancora Kean chirurgico sotto porta, per il 2-2. L’Italia si è sbloccata definitivamente e, con una splendida giocata su rimessa laterale, Retegui ha inventato un colpo di tacco no-look per Politano, che si è inserito e ha segnato il 3-2 con un diagonale perfetto.

La Nazionale sembrava avere la partita in pugno quando, dopo una grande azione corale, Frattesi ha servito Raspadori per il 4-2. Ma i brividi non erano finiti: prima Bastoni ha realizzato un autogol su cross di Revivo, poi la difesa azzurra si è fatta sorprendere ancora su calcio piazzato, permettendo a Dor Peretz di segnare di testa la sua doppietta personale e fissare il 4-4.

Nel recupero, quando tutto lasciava presagire un pareggio beffardo, Tonali ha scodellato un cross innocuo che, attraversando una selva di gambe, si è infilato clamorosamente in porta per il definitivo 5-4. Gli ultimi minuti sono stati di pura sofferenza, con Di Lorenzo decisivo nel salvare di testa un pallone che poteva costare il 5-5.

Con questa vittoria, l’Italia vola a sei punti in due partite, issandosi al secondo posto del girone alle spalle della Norvegia. Tuttavia, le fragilità difensive restano evidenti e Gattuso lo sa: “Siamo una squadra con grande cuore, ma concediamo troppo. Dobbiamo migliorare se vogliamo fare strada”.