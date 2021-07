Italia-Inghilterra, le dichiarazioni pre partita di Mancini: “Divertiamoci altri 90 minuti!”

Il CT azzurro suona la carica in vista della finale di Euro2020 contro l’Inghilterra.

C’é solo una cosa da dire a questa Nazionale… Grazie.

Grazie perché non era facile risorgere dalle ceneri della disfatta del 2018 e arrivare a giocarsi la finale di questo Europeo facendo tornare a tutti la voglia e l’orgoglio di sentirsi rappresentati dai colori della propria bandiera.

La lista di persone che meriterebbero menzione é davvero lunga, ma ci si focalizzerà su un unico uomo che, anche oggi, ha dimostrato come tenere unito un gruppo.

La conferenza stampa di Roberto Mancini in vista dell’ultimo atto di Euro2020 contro l’Inghilterra é l’ennesimo saggio di serietà, spirito di gruppo e voglia di godersi ogni singolo momento.

Divertiamoci. Questo é il consiglio del nostro CT a coloro che entreranno in un Wembley mai così infuocato.

L’importante sarà giocare la partita con lo spirito di chi, comunque vada, sa di aver fatto qualcosa di grande e non c’é consiglio migliore di godersi il momento.

I tre Leoni, come conviene Mancini, sono fortissimi sia a livello tecnico che fisico. Le individualità dei ragazzi di Southgate sono ben note al panorama mondiale e quel “Football Is coming home” riecheggia come guanto di sfida.

A questo Mancini risponde con chiarezza: la partita sarà difficile, ma l’Italia dimostrerà di aver meritato il pass per questa sfida. Gli azzurri dovranno essere tranquilli e concentrati sul proprio gioco, senza farsi prendere dal panico della posta in palio.

Si gioca l’11 Luglio, come nella splendida notte dell’82, e Mancini spera di poter prendere da allenatore ciò che gli é sempre sfuggito da giocatore, ovvero un trofeo con la Nazionale.

Sorride anche, Mancini, alla prima pagina scozzese che lo ritrae come “Braveheart” e sdrammatizza dicendo “é solo una partita di calcio”.

Di cuore il CT ce ne ha messo davvero tanto e domani, comunque vada, ci alzeremo in piedi e applaudiremo il ritorno della Nazionale Italiana.

