Italia-Inghilterra 4-3 d.c.r. Mancini: “Tifosi festeggiate! Siamo Straordinari”

Il CT azzurro ha parlato al termine della finale di Euro 2020 contro l’Inghilterra.

11 Luglio 2021: la notte in cui l’Italia dimostrò all’Europa intera come si può risorgere dalla ceneri dopo aver toccato il fondo.

Contro l’Inghilterra, a casa loro e con un tifo sfegatato per i Tre Leoni, l’Italia di Roberto Mancini vince il secondo Europeo della propria storia ai calci di rigore dopo una partita grintosa e emotivamente difficile da interpretare.

Gli azzurri hanno sputato sangue, hanno lottato per la maglia, si sono tenuti per mano nelle grandi difficoltà e anche dopo lo svantaggio prematuro non si sono scomposti. Neanche i supplementari e i due rigori sbagliati hanno distrutto un granitico spirito di gruppo che fonda le proprie fondamenta grazie ad un solo uomo: Roberto Mancini.

Felice, sconvolto e in lacrime, il CT della Nazionale si libera ad un festeggiamento sentito e genuino, ringraziando i ragazzi e Luca Vialli con il quale, anche questa volta, ha compiuto un’impresa.

Secondo Mancini l’approccio é stato insufficiente per l’importanza della partita, ma i ragazzi hanno saputo rialzarsi non perdendo lo smalto e dominando nel possesso.

Per una volta, infatti, i catenacciari sono stati proprio gli inglesi, mentre l’Italia ha cercato in tutti i modi di spingere la palla in rete fino a riuscirci con Bonucci, uno dei simboli dell’emotività azzurra.

L’orgoglio di Mancini lo si capisce dalle parole e quando dice che era impossibile pensare a questo risultato, dice il vero. Nulla sarebbe stato lo stesso senza un gruppo di ragazzi straordinari che hanno compiuto qualcosa di altrettanto straordinario.

Lo sguardo é volto al futuro perché, nonostante tutto, il mister é convinto che possiamo migliorare.

Ma intanto, dopo anni di buio e lacrime, oggi, guardandosi allo specchio vestiti d’azzurro, siamo fieri di essere italiani e fieri di essere Campioni d’Europa.

