Italia-Estonia: probabili formazioni e novità tattiche per l’esordio di Gattuso

Gattuso - Stadiosport.it

Venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20:45 italiane (19:45 UK, 18:45 GMT), l’Italia di Gennaro Gattuso affronterà l’Estonia allo Stadio di Bergamo nella terza giornata delle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo la pesante sconfitta per 3-0 in Norvegia e la successiva vittoria per 2-0 contro la Moldova, gli Azzurri cercano continuità e punti preziosi per inseguire la qualificazione.

L’era Gattuso inizia con un cambio di modulo

Dopo l’esonero di Luciano Spalletti lo scorso giugno, la panchina azzurra è stata affidata a Gennaro Gattuso, pronto a dare la sua impronta alla Nazionale. La principale novità riguarda il modulo tattico: addio alla difesa a tre di Spalletti e spazio a una retroguardia a quattro, con l’obiettivo di garantire più equilibrio e compattezza.

Il nuovo CT punta su un 4-2-3-1 come sistema di base, con Sandro Tonali e Nicolò Barella in mediana, due giocatori che offrono corsa, qualità e inserimenti. In attacco, invece, c’è grande curiosità per vedere come verranno utilizzati Mateo Retegui e Moise Kean, che potrebbero giocare insieme grazie al nuovo assetto tattico.

Gattuso potrebbe affiancarli a una batteria di trequartisti composta da Matteo Politano, Kean e Mattia Zaccagni, tutti alle spalle della punta centrale Retegui.

Scamacca out, spazio a Retegui

Brutta notizia per gli Azzurri: l’attaccante dell’Atalanta Gianluca Scamacca è stato costretto a ritirarsi dalla convocazione a causa di un problema al ginocchio e non sarà quindi protagonista nella “sua” Bergamo. L’assenza del bomber nerazzurro lascia spazio a Mateo Retegui, che guiderà l’attacco, mentre Kean sarà il jolly offensivo per creare superiorità numerica e attaccare la profondità.

Probabile formazione Italia-Estonia (4-2-3-1)

Italia: Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui.

Con un impianto di gioco più equilibrato e l’innesto di Riccardo Calafiori in difesa, Gattuso punta su un mix di giovani di talento e giocatori esperti per rilanciare le ambizioni dell’Italia.