Italia: ct Mancini convoca anche Bastoni, Ferrari e Zaccagni per Estonia, Polonia e Bosnia al posto di Ogbonna e Romagnoli

Ancora incerta la lista dei Convocati in vista dell’amichevole contro l’Estonia e dei due turni finali dei gironi di Nations League. Prima volta per Zaccagni nella nazionale maggiore, presenti anche Bastoni e Ferrari.

La “maxi” lista di Roberto Mancini, che non sarà presente in panchina a causa della sua positività al Covid-19 lasciando il ruolo di allenatore al suo secondo Evani, non sembra terminare la propria evoluzione.

In attesa di scoprire se gli 8 convocati di Lazio, Roma e Fiorentina potranno ottenere il definitivo via libera dalle rispettive ASL così da poter raggiungere il gruppo di convocati, la nostra Nazionale deve far fronte anche alle due ultime defezioni in difesa.

Angelo Ogbonna e Alessio Romagnoli non saranno presenti al ritiro azzurro a causa di due infortuni. Il calciatore del West Ham ha alzato bandiera bianca già sabato, dopo aver giocato in Premier League; mentre Romagnoli ha subito uno scontro durante la partita di ieri contro l’Hellas Verona.

Al posto dei due difensori saranno presenti il giocatore dell’Inter Alessandro Bastoni, alla seconda chiamata in nazionale maggiore, e Gian Marco Ferrari, già convocato in precedenza ma in attesa del suo debutto. Il difensore del Sassuolo raggiungerà Coverciano insieme ai suoi compagni di club durante la giornata di martedì.

Un’ulteriore novità nelle convocazioni è rappresentata dalla presenza di Mattia Zaccagni dell’Hellas. Dopo l’ennesima prestazione altisonante del fantasista dei gialloblù durante la partita contro il Milan, il CT Mancini si è convinto a dare una possibilità al talento italiano.

Gli oltre 40 convocati, saranno protagonisti nell’amichevole contro l’Estonia e le due sfide in Nations League per sancire la conclusione del nostro girone.

