Italia, convocati per Venezuela e Ecuador: il ct Spalletti chiama Folorunsho, Lucca e Bellanova

Italia: Luciano Spalletti ha diramato la lista dei convocati per le due sfide amichevoli contro Venezuela ed Ecuador in vista della prossima sosta di marzo.

La Nazionale italiana è pronta a tornare in campo in vista della prossima sosta delle nazionali in programma a marzo, gli azzurri partiranno per gli Stati Uniti dove scenderanno in campo in due amichevoli, la prima delle quali contro Venezuela nella gara di giovedì 21 marzo ore 22 italiane, mentre la gara contro l’Ecuador andrà in scena tre giorni dopo alla Red Bull Arena, in New Jersey, alle ore 21 italiane di domenica 24 marzo.

Occasione molto importante per Luciano Spalletti per testare al meglio le condizioni del gruppo azzurro ed iniziare ad avere un’idea di fondo dei convocati che andranno a comporre il gruppo azzurro in vista dei prossimi Europei.

Gli assenti illustri saranno Berardi e Provedel, il primo non potrà prendere parte agli Europei dopo il brutto infortunio al tendine d’Achille, mentre il secondo è reduce da una distorsione alla caviglia e ne avrà ancora per molto. Arrivano però anche le prime chiamate in maglia azzurra per Raul Bellanova, Lorenzo Lucca e Michail Folorunsho, questi ultimi infatti sono stati autori di grandi prestazioni con i rispettivi club e avranno dunque l’occasione di scalare le gerarchie nelle preferenze di Spalletti.

Ecco la lista completa di tutti i convocati del C.T azzurro:

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Francesco Acerbi (Inter), Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma);

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).

Seguici su Telegram Rimani aggiornato sulle ultime novità, i Pronostici Scommesse e i migliori Bonus Bookmaker. Seguici (Gratis!)

Copyright © stadiosport.it - È vietata la riproduzione di contenuti e immagini, in qualsiasi forma.