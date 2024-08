Dopo la grande delusione all’Europeo 2024, con un‘Italia al di sotto delle aspettative che esce contro la Svizzera agli ottavi di finale, inizia una nuova avventura per la formazione di Spalletti.

i convocati per le prime due sfide di Nations League 2024/25

Le prime due sfide dell’Italia in Nations League si terranno venerdì 6 settembre, al Parco dei Principi contro la Francia e lunedì 9 settembre alla Bozsik Arena di Budapest contro Israele.

Sono ventitrè i calciatore convocati dal tecnico, di cui tre novità. La prima è il rientro nella nazionale da parte di Tonali, dopo aver scontato una squalifica per calcioscommesse.

Per l’Italia, gli altri due nomi sono delle vere e proprie novità. Infatti si tratta di Caleb Okoli, giocatore di origini nigeriane, che ha iniziato la sua carriera nel 2020-21 alla Spal, girovagando poi per Cremonese, Atalanta e Frosinone. Nell’ultima sessione di mercato estivo ha completato il trasferimento al Leicester in Inghilterra.

Classe 2001, Caleb è impiegabile in una difesa a quattro come quella a tre. Il calciatore è abile nel gioco aereo e nel corpo a corpo. Oltre a ciò, possiede delle caratteristiche importanti per quanto riguarda gli anticipi e le letture di gioco. E’ dotato di una notevole personalità, aspetto che può aiutarlo a ritagliarsi un ruolo di primo piano all’interno del club di appartenenza e anche nell’Italia.

Altra novità nella rosa azzurra riguarda la presenza di Brescianini, giovane di cui si è sentito parlare spesso in quest’ultima sessione estiva di calciomercato. Il suo destino sembrava fosse quello di passare per Napoli, alla corte di Antonio Conte, ma poi all’ultimo l’Atalanta si è inserita e lo ha preso in prestito dal Frosinone. Nella prima giornata del 19 agosto, contro il Lecce, ha realizzato una doppietta. Cresciuto nelle giovanili del Milan, è un centrocampista con spiccate doti offensive. È impiegabile come mezz’ala, ma anche in posizione centrale.

Italia, convocati per Francia e Israele

L’elenco totale dei convocati è il seguente:

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal), Andrea Cambiaso (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Federico Gatti (Juventus), Caleb Okoli (Leicester), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Marco Brescianini (Atalanta), Nicolò Fagioli (Juventus), Davide Frattesi (Inter), Lorenzo Pellegrini (Roma), Samuele Ricci (Torino), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Atalanta), Mattia Zaccagni (Lazio).

