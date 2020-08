Italia, clamorosa ipotesi ritorno di Conte dopo Euro 2021. C’è anche il PSG, che vuole Allegri nel caso salti l’Inter

L’addio di Antonio Conte all’Inter rischia di innescare un vero “effetto Domino” per ciò che riguarda le panchine di diverse squadre. Il tecnico salentino sembra essersi convinto a lasciare la squadra nerazzurra dopo solo un anno, contraddistinto comunque dal raggiungimento della finale di Europa League. Troppo cocente la delusione per la sconfitta contro il Siviglia. Tra l’allenatore e la società lo “strappo” appare irrimediabile, colpa di alcune uscite fuori luogo che non sono affatto piaciute a Steven Zhang.

Ma dove potrebbe finire Conte qualora la sua avventura all’Inter fosse giunta al capolinea? L’ipotesi suggestiva che sta circolando in queste ore è quella di un possibile ritorno in Nazionale dopo Euro 2021. Noi stessi vi avevamo anticipato, qualche tempo fa, l’insorgere di dissapori tra Mancini e il presidente della FIGC Gravina. Dissapori che sarebbero sorti in seguito alla nomina di Marcello Lippi come direttore tecnico e che potrebbero portare ad una separazione dopo la rassegna continentale. Conte ha trascorso un biennio da CT della Nazionale (2014-16), subentrando dopo la delusione del Mondiale brasiliano e conducendoci sino ai quarti di finale nell’Europeo disputato in Francia.

Conte al PSG: è ballottaggio con Allegri

Un’altra ipotesi è quella che vorrebbe Antonio Conte sedere sulla panchina del PSG. Ad Al-Khelaifi non sarebbe andata giù la sconfitta patita in finale di Champions contro il Bayern, e avrebbe deciso di “silurare” Thomas Tuchel. I prescelti per la sostituzione, secondo diverse fonti accreditate, sarebbero proprio Conte e Massimiliano Allegri, l’uomo che lo sostituì sulla panchina della Juventus. Secondo le notizie odierne, rilanciate da Gianluca Di Marzio, il tecnico toscano starebbe aspettando solo la chiamata dell’Inter, convinto dunque di declinare la proposta parigina. Molto dipenderà dall’incontro in programma domani tra Conte e Zhang: da lì si capirà se il salentino resterà al timone dell’Inter o sarà costretto a trovarsi una nuova sistemazione, innescando in tal caso una vera e propria reazione a catena.

