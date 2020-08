Italia, Mancini pensa alle dimissioni? Ipotesi Allegri

Circolano voci sul futuro della panchina della Nazionale italiana: il CT Roberto Mancini starebbe infatti meditando di dimettersi e, al suo posto, potrebbe arrivare Massimiliano Allegri. A scriverlo è il portale “Giornalettismo” che evidenzia come l’ex tecnico di Inter e Manchester City abbia avuto non pochi dissapori con il presidente della FIGC Gravina.

Tutto sarebbe nato dalla decisione del presidente Federale di contattare Lippi per affidargli il ruolo di Direttore Tecnico della Nazionale. Una chiamata che Mancini deve aver percepito come un’ingerenza nel suo lavoro che, va detto, è stato piuttosto egregio dopo i “disastri” della gestione Ventura.

Allegri in Nazionale e Mancini al PSG?

Dovesse dimettersi Mancini, la nomina di Allegri a nuovo CT della Nazionale arriverebbe al culmine di un incastro di panchine. Il “Mancio” potrebbe infatti andare ad occupare quella del PSG dove Thomas Tuchel, nonostante la finale di Champions League raggiunta ieri, sarebbe inviso alla proprietà per il suo modo di gestire le “primedonne” nello spogliatoio. A quel punto, l’unica panchina rimasta libera sarebbe proprio quella dei parigini con Mancini che, sfumata l’ipotesi Juventus, avrebbe subito l’occasione di misurarsi con una big del calcio europeo. Il suo testimonie in Nazionale passerebbe a “Max” Allegri, fermo da più di un anno e ancora in cerca di una sistemazione. Il tecnico livornese non ha mai nascosto di subire un certo fascino per la panchina azzurra: che questa possa essere l’occasione giusta per sedervisi?

