Italia, brutte notizie per Mancini: out Criscito e Caputo, lasciano Coverciano. Niente nazionale per Spinazzola e Pellegrini

Roberto Mancini dovrà fare a meno anche di Criscito, Caputo, Spinazzola e Pellegrini per le partite dell’Italia contro Estonia, Polonia e Bosnia. La lista dei 41 convocati diramata dal ct si è ridotta notevolmente negli ultimi giorni.

Continuano a fioccare i forfait in casa Italia in vista delle prossime tre sfide contro Estonia in amichevole e contro Polonia e Bosnia, gare valevoli per la Nations League. Roberto Mancini in queste ultime ore ha dovuto incassare altre due brutte notizie, con Criscito e Caputo che non saranno a disposizione per queste partite.

Il difensore del Genoa ha lasciato Coverciano dopo aver accusato un problema muscolare, mentre l’attaccante del Sassuolo non ha potuto rispondere alla convocazione, anche lui fermato da un’infortunio muscolare. Caputo era tornato a sorpresa in campo contro l’Udinese dopo aver saltato la sfida di Napoli, ma a quanto pare ha avuto una ricaduta, impedendogli di vestire la maglia azzurra.

Nonostante l’enorme mole di giocatori convocati da Mancini, la lista diramata dal ct continua a farsi più corta. Negli ultimi giorni, infatti, il ct è stato costretto anche a rinunciare a Spinazzola, infortunatosi in Genoa-Roma, e a Lorenzo Pellegrini risultato positivo al Covid-19.

A questi giocatori, vanno aggiunti anche quelli che sono stati messi in isolamento fiduciario da parte delle ASL come Acerbi, Barella, Biraghi, Castrovilli, Cristante, D’Ambrosio, Immobile e Mancini. Alla chiamata di mister Mancini, insomma, non ha potuto rispondere un totale di 11 calciatori.

Va anche ricordato, inoltre, come sulla panchina dell’Italia in queste tre partite sederà Alberico Evani, secondo di Mancini. Questo perché il tecnico azzurro è anch’egli risultato positivo al Covid-19 qualche giorno fa e non potrà guidare la squadra.

Oggi nuovo allenamento a Coverciano per gli azzurri in vista della sfida contro l’Estonia, dove si aggregheranno il resto dei giocatori convocati dal ct. La partita contro l’Estonia è prevista per domani sera alle ore 20:45 presso l’Artemio Franchi di Firenze.

