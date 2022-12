Lo sport diverte e migliora la qualità di vita, ma può non bastare per risolvere i piccoli fastidi alle gambe. A risolvere questo problema ci pensa l’ippocastano. Scopriamo cos’è e a cosa serve l’ippocastano!

L’attività fisica aiuta a tenere sotto controllo il gonfiore alle gambe e i problemi di circolazione, ma può non essere sufficiente. Per questo si può fare affidamento su alcuni rimedi e aiuti naturali.

Tra le soluzioni più apprezzate degli ultimi anni c’è sicuramente l’ippocastano come integratore, una proposta sotto forma di compresse e tintura madre davvero efficace.

Cos’è l’ippocastano?

L’ippocastano o castagno d’India (nome botanico Aesculus hippocastanum) è una pianta appartenente alla famiglia delle Hippocastanaceae.

La pianta è originaria dei territori sudorientali europei (come Bulgaria, Grecia e Albania), ma cresce un po’ ovunque nelle aree a clima temperato. In Italia, per esempio, è diffusa in tutte le regioni.

Esteticamente, si riconosce per l’altezza imponente (25-30 metri), la chioma piuttosto espansa, le foglie decidue verdi con nervatura visibile e margine doppiamente seghettato, i fiori a racemo di colore bianchi con macchie rosse e frutti ippocastano simili alle castagne.

L’ippocastano è un albero antico simile al castagno ma, contrariamente a quest’ultimo, non produce frutti commestibili. Il frutto dell’ippocastano è amaro e tossico (non a caso viene chiamata “castagna matta”).

Perché l’ippocastano non è commestibile? I frutti di ippocastano contengono sostanze irritative che provocano dolori addominali, nausea, vomito e diarrea di entità diversa in base alla quantità ingerita.

Per quanto riguarda il nome ippocastano e il suo significato, invece, ci sono diverse ipotesi riguardo l’unione tra le due parole greche “ippo” (“cavallo”) e kastanon (“castagna”), ma sembra che i Turchi erano soliti dare la polvere dell’ippocastano frutto ai cavalli come stimolante.

Ippocastano: Proprietà e benefici

Questa pianta vanta proprietà eccezionali derivanti dal pool di sostanze benefiche contenute nei semi: flavonoidi, saponine, proantocianidicne e altri ancora. Ma l’ippocastano a cosa serve?

Infiammazioni – I composti antiossidanti (es. escina, cumarine e proantocianidine) sviluppano un’azione antinfiammatoria utile in caso di problemi circolatori.

– I composti antiossidanti (es. escina, cumarine e proantocianidine) sviluppano un’azione antinfiammatoria utile in caso di problemi circolatori. Radicali liberi – L’azione antiossidante dei flavonoidi scongiura i danni ossidativi dei radicali liberi a carico delle pareti dei vasi sanguigni.

– L’azione antiossidante dei flavonoidi scongiura i danni ossidativi dei radicali liberi a carico delle pareti dei vasi sanguigni. Resistenza vasi sanguigni – Il mix di saponine triterpeniche riduce l’azione degli enzimi che danneggiano l’endotelio dei vasi e contribuisce a sostenerne la resistenza, l’elasticità e la permeabilità .

Edemi – La capacità antinfiammatoria riesce a combattere la formazioni di gonfiori localizzati ed edemi.

– La capacità antinfiammatoria riesce a combattere la formazioni di gonfiori localizzati ed edemi. Emorroidi – L’ ippocastano è un toccasana per le emorroidi perché sgonfia le vene emorroidarie della parte terminale del retto.

– L’ è un toccasana per le perché sgonfia le vene emorroidarie della parte terminale del retto. Forma fisica – No, l’ippocastano non ha proprietà dimagranti in senso stretto ma, aiutando a liberarsi dei ristagni di liquidi, aiuta a sentirsi più leggeri e in forma.

Ippocastano integratore

Le proprietà dell’ippocastano permettono di utilizzarlo per gestire la fragilità dei capillari, il gonfiore alle gambe e le emorroidi. Insomma gran parte dei problemi circolatori.

A differenza del decotto o delle pomate, però, l’uso di un integratore a base di castagno d’India si rivela molto più efficace e veloce nell’azione (d’altronde agisce direttamente dall’interno).

Compresse – Le compresse di castagno d’India contengono l’estratto dei semi della pianta e si rivelano facili da assumere in qualsiasi situazione.

– Le di contengono l’estratto dei semi della pianta e si rivelano facili da assumere in qualsiasi situazione. Tintura madre – L’ippocastano in gocce va dosato attentamente e diluito in acqua, ma potrebbe essere più complicato da trasportare e assumere lontano da casa.

Per quanto riguarda i dosaggi, invece, l’ippocastano integratore va preso seguendo le indicazioni del produttore o di un esperto. Solitamente si tratta di 250-230 mg al giorno (due volte al giorno) e 30 gocce diluite in acqua (una o due volte al giorno).

Ippocastano: Controindicazioni

L’uso di questo integratore è sicuro e ben tollerato e non riserva particolari effetti collaterali o controindicazioni, specie se si seguono le indicazioni.

In caso di sovradosaggio è possibile avvertire problemi di natura gastrointestinale, come il senso di nausea e il reflusso gastrico.

Semaforo rosso quando si vuole usarlo in caso di sensibilità o allergia conclamata, problemi a livello epatico e/o renale e assunzioni di anticoagulanti.

È sempre meglio chiedere il parere medico se si intende assumere il castagno d’India in gravidanza o allattamento.

Come scegliere un integratore di castagno d’India

Gli integratori di castagno d’India presentano caratteristiche differenti in modo da rispondere a qualsiasi tipo di esigenza, ma tale varietà potrebbe confondere le idee in fase di acquisto.

L’unico modo per trovare il prodotto più adatto è valutare alcuni elementi in relazione alle esigenze individuali. Ecco cosa vale la pena considerare:

Tipologia – La prima cosa da valutare è sicuramente il tipo di integratore ( ippocastano compresse o gocce ), valutando posologia , metodo di assunzione e pro e contro di ogni soluzione in base alle necessità personali.

– La prima cosa da valutare è sicuramente il tipo di integratore ( o ), valutando , metodo di assunzione e pro e contro di ogni soluzione in base alle necessità personali. Titolazione – I migliori integratori sono titolati, cioè contengono la stessa quantità di principi attivi e hanno ricevuto la standardizzazione.

– I migliori integratori sono titolati, cioè contengono la stessa quantità di principi attivi e hanno ricevuto la standardizzazione. Composizione – In commercio si trovano integratori a base di solo castagno d’India e integratori contenenti anche altri ingredienti (come la bromelina o la Centella) in grado di potenziarne e arricchirne l’azione. Ovviamente la scelta dipende dal problema che si desidera trattare.

– In commercio si trovano integratori a base di solo e integratori contenenti anche altri ingredienti (come la bromelina o la Centella) in grado di potenziarne e arricchirne l’azione. Ovviamente la scelta dipende dal problema che si desidera trattare. Prezzo – Il prezzo di un integratore varia in base alle caratteristiche e alla marca, ma si può sfruttare l’ottimo rapporto qualità /prezzo delle proposte online per tagliare i costi.

Migliori integratori di ippocastano su Amazon

Qual è il miglior integratore di castagno d’India? La risposta dipende dalle esigenze personali, ma tenere a mente i suddetti consigli può aiutare a orientarsi verso il prodotto giusto.

Per il resto è possibile acquistare un integratore a base di castagno d’India in farmacia, in erboristeria oppure online presso e-commerce affidabili.

Il catalogo Amazon contiene alcuni dei prodotti migliori in commercio e sostiene una scelta consapevole attraverso informazioni extra, recensioni vere e offerte vantaggiose.

Per aiutarvi nella ricerca del miglior integratore di ippocastano su Amazon abbiamo selezionato alcuni dei prodotti più acquistati.

