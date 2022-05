Internazionali di Roma: Djokovic trionfa per la sesta volta

Il serbo batte Tsitsipas con i punteggi di 6-0, 7-6 (5) e conquista il titolo agli Internazionali di Roma per la sesta volta in carriera. Nel femminile, vittoria di Sviatek su Jabeur.

Roma, città eterna, celebra ancora una volta il mito sempiterno del tennis mondiale: è Novak Djokovic, capace di solcare, con le lettere del suo nome, la terra rossa del Foro Italico per la sesta volta in carriera. Lo fa battendo Stefanos Tsitsipas, in un confronto generazionale che ribadisce, ancora una volta, come l’epopea del fuoriclasse serbo sia ben lungi dall’andare in declino.

Il risultato finale, 6-0, 7-6 (5), testimonia di una partita che, almeno nel primo set, è stata completamente a senso unico. Tsitsipas nervoso, inefficace, cade completamente in balia del proprio avversario. Il primo parziale scivola via senza alcuno scossone, con il greco che racimola la miseria di 10 punti e Djokovic che pregusta una vittoria sul velluto.

Djokovic e Tsitsipas alla finale degli Internazionali d’Italia. Dall’account Twitter del tennista serbo

Non sarà propriamente così, perché al principio del secondo set le cose cambiano: Tsitsipas conquista un break che lo porta sul 3-1 e ne riaccende le speranze, nonché l’entusiasmo del pubblico del Foro Italico. Djokovic avverte il pericolo e, al calar del set, riesce a mettere le cose in equilibrio sfruttando anche un po’ di imprecisioni dell’avversario, in battuta e col dritto. Al tie-break, il serbo prova ad allungare gli scambi, e alla fine riesce a spuntarla, conquistando la vittoria numero 1001 in carriera, nonché il sesto alloro sulla terra battuta della capitale.

Iga Swiatek si conferma regina di Roma

Il torneo femminile parla polacco: Iga Swiatek batte con un doppio 6-2 la tunisina Jabeur e, oltre a confermarsi regina di Roma per il secondo anno di fila, consolida ulteriormente la posizione di vertice nel ranking WTA.

Alla polacca bastano 82 minuti di gioco per avere la meglio su di un’avversaria che non ha mai avuto modo di rientrare nel match, eccezion fatta per un break strappato ad inizio di secondo parziale. Per Swiatek si tratta del quinto Masters 1000 in stagione. Il circuito WTA ha una nuova dominatrice.