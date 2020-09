Inter, Zhang: “Calciomercato? Vendere per comprare. Nessuna tensione con Conte”

Il presidente dell’Inter Steven Zhang ha rilasciato un’interessante intervista al Corriere della Sera. Tra i temi trattati la strategia che i nerazzurri seguiranno sul mercato e il rapporto con Antonio Conte, che fino a un paio di mesi fa sembrava compromesso. Chiusura sul possibile “colpo” Messi, ritenuto attualmente fuoti portata.

“Essere presidente dell’Inter è una responsabilità – esordisce Zhang – significa pensare sempre al pubblico, al popolo nerazzurro, interpretando i loro bisogni in modo corretto. L’Inter ha una mission, un piano rivolto sempre verso la vittoria. Ma non solo…la nostra missione è quella di crescere costantemente, ponendoci nuovi obiettivi. Credo che la strada intrapresa sia quella giusta, sia a livello di società che di squadra. Si è creata la giusta armonia per vincere”.

Su Conte – “I toni dell’incontro con il mister (lo scorso 25 agosto ndr) sono stati un po’ drammatizzati dalla stampa. Quando ci siamo incontrati ho trovato il suo umore del tutto opposto rispetto a quello descritto dai media. Conte è uno che vive la gara con tanta intensità, ma quando si siede attorno a un tavolo esprime le sue idee in modo calmo, finalizzandole al bene di squadra e società”.

Sul mercato – “Il calcio sta attraversando una congiuntura difficile a livello internazionale. D’ora in poi per comprare dovremo vendere. Si tratta di un’indicazione valida anche per le prossime sessioni di mercato, che si inserisce in un preciso programma di crescita”.

Su Messi all’Inter – “Non è un investimento che rientra nei nostri standard, almeno per il momento: innovazione, programmazione, crescita costante e stabilità economica, sono questi i capisaldi del nostro progetto. Percorrendo questa strada, che prevede un progetto a lungo termine, arriveremo ai traguardi auspicati. Riusciremo a riportare l’Inter ai livelli che merita, in campo nazionale e internazionale”.

