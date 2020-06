Inter, ufficiale l’acquisto di Hakimi

Ufficiale, Achraf Hakimi a partire dalla prossima stagione sarà un nuovo calciatore dell’Inter. Affare da 40 milioni più 5 di bonus.

Il talento marocchino, dopo aver superato le consuete visite mediche, ha da pochi minuti firmato un contratto quinquennale da 5 milioni di euro annui. Nelle casse del club spagnolo, invece, sono entrati 40 milioni di euro più 5 di bonus. Vero e proprio toccasana ciò per il Real Madrid, che potrà mettere questa cifra sull’attuale bilancio, in scadenza proprio oggi.

I blancos, inoltre, si sono assicurati il diritto di prelazione sul calciatore. Se l’Inter, quindi, dovesse scegliere di vendere Hakimi il Real Madrid dovrà essere avvisato e a parità di offerte si aggiudicherebbe il calciatore prima di altre concorrenti. Non sarà presente nessuna clausola di ricompera.

Dopo la firma del contratto il calciatore non presenzierà all’allenamento della squadra per il classico blitz di saluto ai compagni. L’intenzione di Conte e della società è quella di continuare a tenere un profilo basso e concentrarsi sulle partite rimanenti del campionato e dell’Europa League senza cadere in distrazioni esterne.

Per Hakimi e l’Inter, poi, ci sarà tempo per unirsi in un matrimonio speciale e, come sperano i tifosi nerazzurri, duraturo. Finalmente Antonio Conte ha quell’esterno di fascia tanto richiesto, capace di fare invidia agli altri top club del mondo.

