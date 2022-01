Inter: ufficiale bond da 415 milioni con scadenza 2027

Inter, Suning rifinanzia il debito: emesso bond da 415 milioni con scadenza nel 2027.

L’Inter rifinanzia i propri debiti: da un comunicato del club si apprende che la società ha emesso un altro bond da 415 milioni, con scadenza nel 2027, per “riscattare le obbligazioni senior in circolazione titoli garantiti con scadenza 2022, per rimborsare la Revolving Credit Facility di Inter, per finanziare i conti garantiti rispetto ai Titoli e per pagare le relative commissioni e spese”.

La nuova obbligazione, sottoscritta con gli istituti di credito Goldman Sachs e Rothschild, servirà a coprire i vecchi prestiti con scadenza al 31 dicembre 2022.

Nel proprio comunicato l’Inter sottolinea la solidità del brand che beneficia di “Prospettive di crescita futura dei nostri media e attività di sponsorizzazione”.

“Nonostante l’impatto della pandemia di Covid-19 e lo stop senza precedenti del business e del settore causati dalla pandemia stessa – si legge ancora nella nota – i nostri ricavi aggregati sono rimasti relativamente stabili”.

I trionfi dell’ultimo biennio hanno sicuramente contribuito ad aumentare la fiducia dei creditori nel marchio FC Internazionale. La squadra nerazzurra, dopo anni di oblio sulla scena mondiale, è riuscita ad accedere nuovamente agli ottavi di finale della Champions League, la massima competizione internazionale per club.

