Inter-Torino Diretta tv-Streaming e probabili formazioni 22-11-2020

Domenica 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano si gioca Inter – Torino, gara valida per l’8° giornata di Serie A. Il match sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma DAZN e disponibile anche in streaming sulla stessa piattaforma. Il match sarà friubile anche per i clienti SKY.

Dopo la sosta per le Nazionali, riparte il campionato con l’Inter che domenica pomeriggio ospita il Torino. I nerazzurri sono bisognosi di punti per tornare nell’alta classifica e per invertire una marcia troppo claudicante fin ora. Il Torino ha ottenuto i suoi 4 punti finora grazie alla vittoria col Genoa e ai pari con Crotone, e Sassuolo, poi 4 KO. Il match sarà in diretta e in esclusiva su DAZN.

Prima di pensare alla decisiva sfida europea contro il Real Madrid di mercoledì sera, l’Inter deve pensare a tornare a carburare il campionato, dove non vince dalla trasferta di Genoa per 0-2 della 5° giornata. Un po’ di sfortuna e troppi errori in fase difensiva non hanno permesso ai nerazzurri di conquistare più punti, ma la rosa per dimostrare di dover competere per il titolo non si deve nascondere.

Tutt’altro che buona la partenza di campionato del Toro: delle 7 partite giocate, sono state 4 le sconfitte con un 1 sola vittoria e 2 pareggi. Soprattutto pare che i Granata non recepiscano al meglio i dettami del tecnico Giampaolo, e l’ambiente non serenissimo non aiuta, oltre che una rosa che a parte qualche interprete, non brilla per qualità. La leadership di Belotti potrebbe non bastare contro un’Inter nettamente più forte.

Dove vedere Inter – Torino in diretta tv e streaming

Inter – Torino si giocherà domenica 22 novembre alle ore 15:00 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il match sarà disponibile in diretta su DAZN (canale DAZN 1) ma sarà fruibile anche per i clienti SKY al canale 209 del satellite. La partita sarà disponibile anche via streaming sulla piattaforma di DAZN, previo abbonamento alla stessa.

Precedenti e statistiche di Inter – Torino

Nell’ultimo precedente a San Siro, l’Inter si impose in rimonta per 3-1 sui Granata dopo il vantagggio di Belotti, andando a segno con Godin, Young e Lautaro Martinez. Nella stagione 2018/2019 il Torino riuscì a rimontare uno 0-2 iniziale firmato de Vrij e Perisic, grazie a una doppietta di Belotti. Fu pari anche nella stagione 2017/2018, 1-1 firmato Iago Falque ed Eder. Vittoria interista nella stagione 2016/2017, grazie a una doppietta di Icardi, dopo il momentaneo pari di Belotti. Ultima vittoria del Torino a Milano è datata la stagione 2015/2016.

Probabili formazioni di Inter – Torino

Conte deve a fare a meno degli inforunati Sensi e Vecino e dei positivi al Covid Brozovic, Kolarov e Padelli. Difficile ci sia troppo turnover in vista del Real Madrid. Difesa quasi titolare con Bastoni e de Vrij con D’Ambrosio in vantaggio su Skriniar. Sulle fasce Hakimi a destra, ed è ballottaggio Young e Perisic a sinistra. A centrocampo inamovibili Barella e Vidal, duello per una maglia tra Gagliardini ed Eriksen. In attacco Lautaro e Lukaku.

Il Torino non potrà contare su Baselli, Lukic, Gojak, Vojvoda e Ujkani, per il resto sarà confermato il 4-3-1-2 con Sirigu tra i pali, Singo, Bremer, Lyanco e Rodriguez in difesa. A centrocampo Meitè, Rincon e Linetty. Verdi trequartista dietro a Bonazzoli e Belotti. Zaza, Nkolou e Izzo partono dalla panchina.

INTER (3-5-2): HANDANOVIC, BASTONI, DE VRIJ, D’AMBROSIO, PERISIC, BARELLA, VIDAL, GAGLIARDINI, HAKIMI, LUKAKU, LAUTARO

TORINO (4-3-1-2): SIRIGU, SINGO, BREMER, LYANCO, RODRIGUEZ, MEITE, RINCON, LINETTY, VERDI, BONAZZOLI, BELOTTI

