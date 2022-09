Inter-Torino 1-0, dichiarazioni post-partita Simone Inzaghi

Termina 1-0 per l’Inter la gara contro il Torino valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Per i nerazzurri decisiva la rete di Brozovic.

Sulla partita: “Vittoria sofferta, ma meritata contro una squadra forte e difficile da affrontare. Plauso lo voglio fare ai tifosi, che ci hanno sempre supportato. Parole così sono fondamentali e aiutano tanto”.

Esultanza al gol: “Abbiamo l’obbligo di vincere sempre, siamo l’Inter. Per noi questi 3 punti erano fondamentali, e ottenerli dopo il Bayern non era affatto facile”.

Simone Inzaghi, 46 anni, allenatore dell’Inter. Fonte foto: Facebook, profilo ufficiale Inter

Buon secondo tempo: “Il Torino era uomo uomo a tutto campo. Il primo tempo ci ha chiuso tutti gli spazi e siamo dovuti passare spesso da Samir. Nella ripresa, invece, siamo andati spesso dagli attaccanti e col pallone giocato in avanti si creano ovviamente più manovre”.

Alternanza in porta: “Quest’anno è arrivato un portiere forte come Onana, ancor più forte di quanto pensavo. Così come cambio i giocatori davanti, lo stesso succederà anche in porta nel pieno rispetto di un portiere come Samir, oggi decisivo più volte”.

Peso tolto: “Abbiamo vinto 4 gare, perse 2. Il cammino ha avuto alti e bassi, ma con questa vittoria sono sicuro la squadra si sentirà più libera mentalmente