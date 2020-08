INTER – SIVIGLIA: LE FORMAZIONI UFFICIALI E LE IDEE DI CONTE

A breve (ore 21:00 circa) andrà in scena a Colonia l’ultima partita di questa strana stagione di Europa League, che vedrà di fronte il sorprendente Inter di Conte e l’habitué del torneo, il Siviglia dell’ex C.T. spagnolo Lopetegui.

Entrambe arrivano molto cariche e pronte a far saltare il banco, l’Inter mancava una finale europea da ben 10 anni (in epoca triplete 2009/10, fu Champions League) non portando in Italia l’Europa League da 21 anni, mentre il Siviglia, un assiduo frequentatore delle finali di questa competizione, è pronto a stupire ancora tutti vincendone un’altra.

Una squadra di agguerriti toreri dovrà affrontare e contrastare uno dei più temibili giocatori di questa Inter, il “Toro” Lautaro Martinez, fedele compagno di un Lukaku che ultimamente sembra sbagliare molto poco, entrambi punti fermi in attacco. Le ali di questa squadra saranno come di consueto Young e il ritrovato D’Ambrosio, con l’esperto Godin in difesa, pronto ad alzare un muro contro gli attacchi di Suso e compagni.

Confermati anche Barella, pronto a segnare un altro pesante goal (come successo con il Leverkusen) ed il giovanissimo Bastoni, volenteroso di inaugurare il suo anno da “grande” con un trofeo prestigioso.

Per questa ultima avventura sarà con la squadra anche il Presidente Steven Zhang, arrivato da pochi giorni dalla Cina e pronto a sostenere i ragazzi.

Gli andalusi dalla loro hanno la lunga (anche se piuttosto recente) esperienza in Europa League ed un ottimo tecnico che è riuscito fin da subito a trasferire la sua filosofia ai giocatori. Difficilmente regalano spazio od occasioni ai loro avversari facendo andare in tilt anche squadre esperte e sulla carta più quotate come è successo con il Manchester United in semifinale. Il Siviglia, con il recente arrivo di Monchi, ha ritrovato costanza ed aggressività che ultimamente aveva perso, anche grazie all’apporto di moltissimi nuovi giocatori tra i quali l’ex milanista Suso.

Formazioni ufficiali Inter:

Mod. 3-5-2 : Handanovic, Godin, De Vrij, Bastoni, D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young, Lukaku, Lautaro Martinez

Formazioni ufficiali Siviglia:

Mod. 4-3-3: Bounou, Jesus Navas, Koundé, Diego Carlos, Reguilòn, Fernando, Banega, Jordàn, En – Nesyri, Ocampos, Suso

Tutti i pensieri, tutte le considerazioni, tutte le parole adesso non servono più, d’ora in poi sarà campo, corsa e sudore, inseguendo la gloria finale.

Entrambe le compagini sono pronte ad aggiungere una nuova pagina di storia nel grande libro del calcio.

