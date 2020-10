Inter-Shakhtar Donetsk, conferenza pre-partita Conte: “Gara dura, ma ce la giocheremo a viso aperto”

Un Antonio Conte molto motivato quello che si è presentato al consueto appuntamento con la conferenza stampa pre-partita. Tanti i temi analizzati dal tecnico in vista del match di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk.

Sugli avversari: “Lo Shakhtar è una squadra forte, fatta di tanti ragazzi brasiliani veloci nel ripartire e bravi a tenere possesso, non sarà facile. Sarà una gara totalmente diversa da quella vista nella scorsa stagione e vinta da noi per 5-0. Lì fummo perfetti in ogni fase”.

Il girone: “Il nostro pareggio e la vittoria dello Shakhtar Donetsk contro il Real Madrid hanno già cambiato l’identità standard del girone. Non sarà facile, ma dobbiamo starci dentro fino alla fine. Prevedo un equilibrio clamoroso fino all’ultima gara”.

Crescita europea: “Il fantastico cammino fatto lo scorso anno in Europa ci ha fatto crescere tanti. L’Inter ora è tornata nuovamente ad essere rispettata in campo internazionale come lo era una volta, questo per noi deve essere un qualcosa che ci motiva a fare sempre meglio”.

Mentalità: “Voglio vedere una squadra che spinge, che non si tiene sulla difensiva e che cerchi di giocarsi la sua partita a viso aperto sempre, che aggredisca il portatore di palla e non sia passiva nelle due fasi”.

Lu-La: “Quei due lì davanti sono una certezza, fortissimi. Per essere rapportati ai top mondiali, però, bisogna vincere qualcosa di importante e questo ancora gli manca”

