Inter, settimana decisiva per il futuro: incontro Zhang-Conte e nuovi fondi

Previste nei prossimi giorni decisioni fondamentali per la nuova stagione e non solo con i tifosi che attendono di sapere chi allenerà la squadra quest’anno campione d’Italia

Saranno giornate molto calde nella Milano neroazzurra: questa settimana infatti ci sarà finalmente il tanto atteso incontro tra Steven Zhang e Antonio Conte che dovrà sciogliere le riserve sul suo futuro ma non solo; dovrebbe arrivare l’ufficialità dell’accordo con uno dei vari fondi, come Oaktree e Bain Capital, che investiranno nell‘Inter.

Nonostante l’arrivo del presidente a Milano, i due pilastri dell’Inter non hanno mai parlato del prossimo campionato per non intralciare il finale di stagione, addirittura il mister neroazzurro non ha mai partecipato ad un’intervista post partita o a una conferenza(oltre ad Inter TV) nelle ultime settimane per non dover rispondere a domande scomode in questo senso.

Conte sembra orientato a restare ma solo se la società gli mostrerà una programmazione seria per i prossimi anni e gli manterrà in gran parte la rosa scudettata. Zhang mostrerà la difficile situazione economica che permetterà un mercato solo a zero ma molto dipenderà anche dalla chiarezza delle sue parole.

Altro tema fondamentale sono i fondi poiché sarebbe a un passo l’accordo con Oaktree Capital o Bain Capital per una cifra intorno ai 300 milioni di euro che permetterebbero al club di avere liquidità per saldare le scadenze e gli stipendi di questa stagione e della prossima. In futuro questo prestito potrebbe trasformarsi in un’acquisizione del fondo che diventerebbe socio di minoranza.

Ultimo avvenimento della settimana ma non per importanza è ovviamente la festa scudetto di domenica dove ci sarà la tanto agognata consegna del trofeo che manca in casa interista da 11 anni.

